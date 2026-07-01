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Зачистка Волчанска и бои в Казачьей Лопани: Алехин о ситуации на севере Харьковской области

Зачистка Волчанска и бои в Казачьей Лопани: Алехин о ситуации на севере Харьковской области - 01.07.2026 Украина.ру

Зачистка Волчанска и бои в Казачьей Лопани: Алехин о ситуации на севере Харьковской области

Противник пытается атаковать тяжелыми коптерами позиции российских войск в Харьковской области. Штурмовые группы подразделений группировки "Север" продолжают зачистку северной части Волчанского района. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, военный обозреватель Геннадий Алёхин

2026-07-01T17:38

2026-07-01T17:38

2026-07-01T17:38

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На Харьковском направлении штурмовые группы "Севера" продолжают зачистку Волчанска."Противник пытается атаковать тяжелыми коптерами позиции наших войск в Харьковской области, используя пресловутые "Бабы Яги" для доставки припасов на свои передовые позиции. Штурмовые группы подразделений группировки "Север" продолжают зачистку северной части Волчанского района", — сообщил Алехин.По информации эксперта, дроноводы 71-й дивизии прикрывают пехоту с воздуха. За минувшие сутки они помогли нанести удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Петровке, Казачьей Лопани, Бугаевке, Белом Колодезе, Приколотном, Малом Бурлуке, Черном, Василевке, Цуповке и Харькове.Бои продолжаются в Казачьей Лопани и прилегающих лесах. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются к Великому Бурлуку."Продолжаются боестолкновения в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. По направлению к важному узлу обороны противника в районе Великого Бурлука наши штурмовые группы ведут боевые действия в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта", — подчеркнул Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.

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