https://ukraina.ru/20260701/yadernyy-klub-kto-obnovlyaet-svoy-arsenal--1080853945.html

"Ядерный клуб": кто обновляет свой арсенал

"Ядерный клуб": кто обновляет свой арсенал - 01.07.2026 Украина.ру

"Ядерный клуб": кто обновляет свой арсенал

На фоне растущей геополитической напряженности ядерные державы мира продолжают наращивать и модернизировать свои арсеналы, все больше полагаясь на атомное оружие как на инструмент национальной силы. О том, как распределяются "места в турнирной сетке" ядерного клуба пишет издание Украина.ру 1 июля

2026-07-01T09:30

2026-07-01T09:30

2026-07-01T09:30

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О том, что происходит на ядерной арене, — в публикации Идея Макрона с непредсказуемыми последствиями. Зачем НАТО хочет де-факто расширить "ядерный клуб".

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, ядерный, ядерное, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, спецоперация