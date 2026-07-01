В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/v-chernigovskoy-oblasti-zhiteley-vyselyayut-iz-domov-radi-razmescheniya-voennykh-1080856073.html
В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных - 01.07.2026 Украина.ру
В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
Украинские полицейские в Черниговской области под видом эвакуации принуждают жителей покидать свои дома, чтобы разместить в них военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах
2026-07-01T09:06
2026-07-01T09:06
новости
черниговская область
россия
украина
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069145911_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_e102c7b6233837b2dd2cd47fddfa23b2.jpg
В Черниговской области украинские силовики принуждают мирных жителей покидать свои дома для размещения военных формирований, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в регионе начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из ВСУ, а также принудительно освобождают жильё."В &lt;...&gt; области начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из подразделений ВСУ, а также принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.В некоторых населённых пунктах, по его словам, людей заставляют покидать только верхние этажи — предположительно, там планируют разместить операторов беспилотников.В конце июня глава военной администрации региона Вячеслав Чаус объявил об эвакуации с 1 июля. При этом в отдельных местах жителей начали принудительно вывозить ещё зимой. Завершить переселение власти планируют в течение двух месяцев.Напомним, Киев регулярно объявляет об обязательной эвакуации из разных регионов. С июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по данным Министерства развития общин и территорий, эвакуировали почти 147 тысяч человек.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
черниговская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069145911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37fc8023054f7c4a89dde15ffa77ba4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черниговская область, россия, украина, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Черниговская область, Россия, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных

09:06 01.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОтряд имени Максима Кривоноса в зоне СВО
Отряд имени Максима Кривоноса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские полицейские в Черниговской области под видом эвакуации принуждают жителей покидать свои дома, чтобы разместить в них военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах
В Черниговской области украинские силовики принуждают мирных жителей покидать свои дома для размещения военных формирований, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в регионе начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из ВСУ, а также принудительно освобождают жильё.
"В <...> области начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из подразделений ВСУ, а также принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.
В некоторых населённых пунктах, по его словам, людей заставляют покидать только верхние этажи — предположительно, там планируют разместить операторов беспилотников.
В конце июня глава военной администрации региона Вячеслав Чаус объявил об эвакуации с 1 июля. При этом в отдельных местах жителей начали принудительно вывозить ещё зимой. Завершить переселение власти планируют в течение двух месяцев.
Напомним, Киев регулярно объявляет об обязательной эвакуации из разных регионов. С июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по данным Министерства развития общин и территорий, эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерниговская областьРоссияУкраинаУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:06В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
09:05Появляются новые подробности о покушении на Ермолаева
09:03Взрывы в Полтаве, над городом поднимается дым
08:32Россия заняла второе место в мире по росту богатства населения
08:23На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
08:01Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает
07:59Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории
07:25Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
07:00Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО
06:20Стремятся в Европу с Бандерой и покупают себе бронирование. Чем занимаются украинские ВИПы
06:10Экономика Украины и война: банковский спор, конференция в Гданьске и покупка облигаций вместо энергетики
05:50Отмена бронирования, рост тарифов на воду и отключения света. Что ожидает украинцев в июле
05:45Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить
05:30Удары по Чугуеву подрывают снабжение ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях — Алехин
05:19Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Осторожно, двери закрываются" — эксперт о важном сигнале Путина спонсорам киевского режима
05:00"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт
04:45Иванов: США и Европа не могут быть посредниками из-за активного участия на стороне Украины
04:30Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"
04:22На "Миротворец" начали массово вносить украинцев, которые до 2024 года ездили в ДНР и ЛНР через Россию
Лента новостейМолния