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В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных

В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных - 01.07.2026 Украина.ру

В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных

Украинские полицейские в Черниговской области под видом эвакуации принуждают жителей покидать свои дома, чтобы разместить в них военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах

2026-07-01T09:06

2026-07-01T09:06

2026-07-01T09:06

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В Черниговской области украинские силовики принуждают мирных жителей покидать свои дома для размещения военных формирований, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, в регионе начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из ВСУ, а также принудительно освобождают жильё."В <...> области начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из подразделений ВСУ, а также принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.В некоторых населённых пунктах, по его словам, людей заставляют покидать только верхние этажи — предположительно, там планируют разместить операторов беспилотников.В конце июня глава военной администрации региона Вячеслав Чаус объявил об эвакуации с 1 июля. При этом в отдельных местах жителей начали принудительно вывозить ещё зимой. Завершить переселение власти планируют в течение двух месяцев.Напомним, Киев регулярно объявляет об обязательной эвакуации из разных регионов. С июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по данным Министерства развития общин и территорий, эвакуировали почти 147 тысяч человек.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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