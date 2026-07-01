https://ukraina.ru/20260701/stremyatsya-v-evropu-s-banderoy-i-pokupayut-sebe-bronirovanie-chem-zanimayutsya-ukrainskie-vipy-1080834926.html

Стремятся в Европу с Бандерой и покупают себе бронирование. Чем занимаются украинские ВИПы

Стремятся в Европу с Бандерой и покупают себе бронирование. Чем занимаются украинские ВИПы - 01.07.2026 Украина.ру

Стремятся в Европу с Бандерой и покупают себе бронирование. Чем занимаются украинские ВИПы

Представители украинской политической элиты сейчас начали по новому кругу обещать украинцам сладкую жизнь после гипотетического вступления в Евросоюз. Связано это с открытием кластера переговоров о вступлении, которые могут идти десятки лет, как свидетельствует опыт Турции и Македонии.

2026-07-01T06:20

2026-07-01T06:20

2026-07-01T06:20

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Тем не менее, эту "морковку для ослика" снова достали, как и в 2014 году во время Евромайдана. Однако министр канцелярии президента Польши Марцин Пшидач задал на днях закономерный вопрос: задумывалось ли когда-нибудь украинское общество над тем, действительно ли их клептократические элиты хотят вступить в ЕС?"Легче воровать в мутной воде, заманивая людей прозападным курсом, одновременно перекладывая вину за отсутствие прогресса в переговорах на всех остальных. Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не приходилось объяснять отсутствие реформ, эффективных антикоррупционных мер, реальной деолигархизации, подлинных улучшений для предпринимателей, верховенства права, модернизации инфраструктуры и многих других вещей, которых эти элиты не смогли обеспечить в течение последних трех десятилетий", - говорит польский министр, подчеркивая, что с Бандерой и Шухевичем Украина в ЕС точно не войдет никогда.Однако и отказ от националистического курса, который почти весь период "незалежности" продвигали украинские элиты, будет означать конфликт с радикальными националистами, которые являются основной опорой их власти на Украине.Польский министр явно не понимает, что украинской элите нужен не Евросоюз, где они окажутся под пятой европейской бюрократии, а вечное стремление туда, под которое выделяют деньги на "реформы" и "борьбу с коррупцией".Как пишет нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, вся эпопея с походом украинцев в Евросоюз выглядит полным провалом и в первую очередь потому, что была "задвинута" в 2014 году не Европой, а США через USAID. В итоге, по его мнению, переговоры с Украиной о вступлении всё равно будут заблокированы, но не столько из-за войны и незавершенных территориальных споров с РФ, сколько по экономическим соображениям, так как финансирование восстановления Украины ляжет на плечи Евросоюза.Ради видимости борьбы с коррупцией представители украинской элиты, как правило, рвут на груди вышиванку и активно критикуют коррупцию, в которой сами участвуют. Денис Штиллерман, которого называют "Фунтом Миндича", друга Зеленского, сбежавшего в Израиль после коррупционного скандала, сейчас говорит, что на Украине за годы независимости была создана коррумпированная "республика должностей", которая до сих пор гарантирует так называемым элитам полную неприкосновенность и свободу действий.Сам Штиллерман прочно сидит на оборонных заказах, которые из бюджета щедро оплачивают для его компании Fire Point. Он обещает создание украинской зенитной ракеты для сбития баллистики и ведет переговоры с немецкой компанией Hensoldt о поставках радаров для комплекса Freya.Однако западное издание Economist пишет, что Fire Point имеет репутацию компании, дающей слишком уж оптимистичные обещания. "Компания заявляет, что разрабатывает новую противоракетную ракету для ПВО. Мало кто из инсайдеров верит, что она появится в ближайшем будущем", - сообщает издание. Тем не менее, данный проект служит хорошей ширмой для распила средств, даже если ничего в итоге не создаст.С началом июля украинские власти еще раз подтвердили, что война - удел бедных, а представители элиты легко избегают мобилизации, поскольку у них на это есть деньги. Украинские ТЦК давно прославились своей коррумпированностью, освобождая мужчин за несколько тысяч долларов. На днях же и Кабмин Украины пересмотрел правила бронирования предприятиями сотрудников.Теперь для бронирования средняя зарплата на предприятии должна быть выше средней по стране за последний год в два раза (для компаний от 50 человек) или втрое (для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов). Средняя зарплата на Украине в 2025 году — 26,9 тыс. грн. Её мало кто реально получает, так как "средняя температура по палате" высчитывается по зарплатам дворников в Шепетовке и директоров госкомпаний. Однако формально речь идёт о зарплате в 53,8 тыс. грн (108 000 р.) для предприятий от 50 человек и 80,7 тыс. грн (162 000 р.) для компаний от 20 человек. По сути, на Украине повышается имущественный ценз для тех, кто не хочет оказаться в лесопосадке под Дружковкой.Как пишет украинский политолог Михаил Чаплыга, украинцу нужна средняя зарплата в 1900 евро чтоб не стать "ополчением" в окопе. По его словам, Венгрия, Румыния, Прибалтика, Словакия, Болгария и ряд других стран ЕС категорически завидует таким "средним" зарплатам на Украине. Он также подчеркивает, что так откровенно имущественный ценз в нищей стране еще не продвигали нигде в мире.

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украина, европа, турция, юрий шухевич, александр дубинский, владимир зеленский, ес, тцк, кабмин