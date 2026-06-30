Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО - 30.06.2026 Украина.ру
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Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО
Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО - 30.06.2026 Украина.ру
Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости
2026-06-30T07:25
2026-06-30T07:25
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украина
одесса
александр лукашенко
владимир путин
вооруженные силы украины
украина.ру
единая россия
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Известный британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что Владимир Путин абсолютно прав, утверждая, что Россия близка к победе в конфликте."Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал Меркурис.Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. При этом он предупредил, что пустые заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту. "Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. &lt;…&gt; Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.9 июня британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после удара российским комплексом "Орешник" среди украинских военных в Одессе началась паника. Подробнее в материале Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"Вечером 28 июня президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" выступил с рядом заявлений по украинскому конфликту и ситуации с топливом в стране. Подробности — в материале Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с ЛукашенкоВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, новости, украина, одесса, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, единая россия
Россия, Новости, Украина, Одесса, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Единая Россия

Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО

07:25 30.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости
Известный британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что Владимир Путин абсолютно прав, утверждая, что Россия близка к победе в конфликте.
"Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал Меркурис.
Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. При этом он предупредил, что пустые заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту.
"Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.
9 июня британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после удара российским комплексом "Орешник" среди украинских военных в Одессе началась паника. Подробнее в материале Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
Вечером 28 июня президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" выступил с рядом заявлений по украинскому конфликту и ситуации с топливом в стране. Подробности — в материале Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с Лукашенко
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