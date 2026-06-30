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Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО
Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО - 30.06.2026 Украина.ру
Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости
2026-06-30T07:25
2026-06-30T07:25
2026-06-30T07:25
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Известный британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что Владимир Путин абсолютно прав, утверждая, что Россия близка к победе в конфликте."Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал Меркурис.Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. При этом он предупредил, что пустые заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту. "Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.9 июня британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после удара российским комплексом "Орешник" среди украинских военных в Одессе началась паника. Подробнее в материале Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"Вечером 28 июня президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" выступил с рядом заявлений по украинскому конфликту и ситуации с топливом в стране. Подробности — в материале Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с ЛукашенкоВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, украина, одесса, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, единая россия
Россия, Новости, Украина, Одесса, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Единая Россия
Британский аналитик заявил, что Россия близка к победе в СВО
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин прав, говоря о близости России к победе в специальной военной операции. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости
Известный британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что Владимир Путин абсолютно прав, утверждая, что Россия близка к победе в конфликте.
"Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал Меркурис.
Эксперт также отметил, что Украина находится в шаге от полного поражения и вскоре утратит способность оказывать организованное сопротивление. При этом он предупредил, что пустые заявления западных лидеров о необходимости продолжать давление на Москву приведут к противоположному эффекту.
"Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.
9 июня британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после удара российским комплексом "Орешник" среди украинских военных в Одессе началась паника. Подробнее в материале Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
Вечером 28 июня президент России Владимир Путин на съезде "Единой России" выступил с рядом заявлений по украинскому конфликту и ситуации с топливом в стране. Подробности — в материале Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с Лукашенко
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