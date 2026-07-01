Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами - 01.07.2026 Украина.ру
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Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами
Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами - 01.07.2026 Украина.ру
Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами
Генсек НАТО Марко Рютте в интервью Financial Times рассказал, что поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как "в один прекрасный день" начнутся переговоры России и Украины
2026-07-01T11:10
2026-07-01T11:11
новости
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нато
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По его словам, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он заверил, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине.Подробнее об этом - в материале Евгении Кондаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, россия, москва, рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Москва, Рютте, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Украина.ру

Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами

11:10 01.07.2026 (обновлено: 11:11 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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Генсек НАТО Марко Рютте в интервью Financial Times рассказал, что поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как "в один прекрасный день" начнутся переговоры России и Украины
По его словам, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он заверил, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.
Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса.

"То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать [на переговоры] или нет", — сказал Рютте.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине.
Подробнее об этом - в материале Евгении Кондаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью.
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