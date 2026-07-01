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Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами

Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами - 01.07.2026 Украина.ру

Рютте назвал задачу НАТО перед российско-украинскими переговорами

Генсек НАТО Марко Рютте в интервью Financial Times рассказал, что поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как "в один прекрасный день" начнутся переговоры России и Украины

2026-07-01T11:10

2026-07-01T11:10

2026-07-01T11:11

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По его словам, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он заверил, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине.Подробнее об этом - в материале Евгении Кондаковой Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью.

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новости, украина, россия, москва, рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато, украина.ру