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Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией
Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией - 01.07.2026 Украина.ру
Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении, 30 июня опубликованном на сайте официальных правовых актов
2026-07-01T00:27
2026-07-01T00:27
2026-07-01T00:27
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"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках", — говорится в документе.На российско-финляндском участке госграницы закрыты пять пунктов: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область).На границе с Эстонией закрыт пункт "Печоры-Псковские" (Псковская область), на границе с Латвией — "Пыталово" (Псковская область).Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.Ранее сообщалось, что на эстонско-российской границе в Нарве в ночь на 30 июня образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, латвия, эстония, финляндия, граница, государственная граница, железная дорога, закрытие, правительство
Украина.ру, Новости, Россия, Латвия, Эстония, Финляндия, граница, государственная граница, железная дорога, закрытие, правительство
Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении, 30 июня опубликованном на сайте официальных правовых актов
"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках", — говорится в документе.
На российско-финляндском участке госграницы закрыты пять пунктов: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область).
На границе с Эстонией закрыт пункт "Печоры-Псковские" (Псковская область), на границе с Латвией — "Пыталово" (Псковская область).
Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.
Ранее сообщалось, что на эстонско-российской границе в Нарве в ночь на 30 июня образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.