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Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией

Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией - 01.07.2026 Украина.ру

Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России с 1 июля ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении, 30 июня опубликованном на сайте официальных правовых актов

2026-07-01T00:27

2026-07-01T00:27

2026-07-01T00:27

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"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках", — говорится в документе.На российско-финляндском участке госграницы закрыты пять пунктов: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область).На границе с Эстонией закрыт пункт "Печоры-Псковские" (Псковская область), на границе с Латвией — "Пыталово" (Псковская область).Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.Ранее сообщалось, что на эстонско-российской границе в Нарве в ночь на 30 июня образовалась многотысячная очередь из желающих попасть в Россию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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