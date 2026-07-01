https://ukraina.ru/20260701/prokuratura-germanii-predyavila-pervye-obvineniya-po-delu-o-podryve-gazoprovodov-severnyy-potok-1080903193.html
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" - 01.07.2026 Украина.ру
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"
Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T21:26
2026-07-01T21:26
2026-07-01T21:26
северный поток
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Обвинения предъявлены в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений и нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление.Телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения. Это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах. Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 года.Ранее в тот же день Telegram-канал Украина.ру сообщал, что Германия намерена довести до финала судебное следствие по делу о подрывах "Северных потоков". 15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", подала иск в суд Европейского союза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа. 4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем - Ливан подсчитал жертвы нападения Израиля, ФРГ обвиняет взорвавших "Северные потоки". Новости к 20.00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, украина.ру, ard, ес, кирилл дмитриев, германия, украина, ливан, новости
Северный поток, Украина.ру, ARD, ЕС, Кирилл Дмитриев, Германия, Украина, Ливан, Новости
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"
Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Обвинения предъявлены в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений и нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление.
Телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения. Это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах. Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 года.
Ранее в тот же день Telegram-канал Украина.ру сообщал, что Германия намерена довести до финала судебное следствие по делу о подрывах "Северных потоков".
15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", подала иск в суд Европейского союза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа.
4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем - Ливан подсчитал жертвы нападения Израиля, ФРГ обвиняет взорвавших "Северные потоки". Новости к 20.00. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.