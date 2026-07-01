https://ukraina.ru/20260701/prokuratura-germanii-predyavila-pervye-obvineniya-po-delu-o-podryve-gazoprovodov-severnyy-potok-1080903193.html

Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"

Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" - 01.07.2026 Украина.ру

Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"

Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T21:26

2026-07-01T21:26

2026-07-01T21:26

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Обвинения предъявлены в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений и нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление.Телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения. Это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах. Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 года.Ранее в тот же день Telegram-канал Украина.ру сообщал, что Германия намерена довести до финала судебное следствие по делу о подрывах "Северных потоков". 15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", подала иск в суд Европейского союза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа. 4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем - Ливан подсчитал жертвы нападения Израиля, ФРГ обвиняет взорвавших "Северные потоки". Новости к 20.00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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