Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" - 01.07.2026 Украина.ру
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Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" - 01.07.2026 Украина.ру
Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"
Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T21:26
2026-07-01T21:26
северный поток
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Обвинения предъявлены в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений и нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление.Телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения. Это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах. Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 года.Ранее в тот же день Telegram-канал Украина.ру сообщал, что Германия намерена довести до финала судебное следствие по делу о подрывах "Северных потоков". 15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", подала иск в суд Европейского союза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа. 4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем - Ливан подсчитал жертвы нападения Израиля, ФРГ обвиняет взорвавших "Северные потоки". Новости к 20.00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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северный поток, украина.ру, ard, ес, кирилл дмитриев, германия, украина, ливан, новости
Северный поток, Украина.ру, ARD, ЕС, Кирилл Дмитриев, Германия, Украина, Ливан, Новости

Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"

21:26 01.07.2026
 
© Фото : kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : kustbevakningen.se
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Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Обвинения предъявлены в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, уничтожении сооружений и нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что квалифицируется как военное преступление.
Телеканал ARD со ссылкой на источники сообщил, что федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения. Это первое официальное обвинение в рамках расследования взрывов на газопроводах. Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 года.
Ранее в тот же день Telegram-канал Украина.ру сообщал, что Германия намерена довести до финала судебное следствие по делу о подрывах "Северных потоков".
15 июня компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", подала иск в суд Европейского союза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа.
4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем - Ливан подсчитал жертвы нападения Израиля, ФРГ обвиняет взорвавших "Северные потоки". Новости к 20.00.
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