https://ukraina.ru/20260701/poroshenko-khochet-sdelat-zaluzhnogo-prezidentom-marionetkoy-v-obmen-na-post-premera-1080889893.html
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера - 01.07.2026 Украина.ру
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера
Пётр Порошенко* намерен использовать Валерия Залужного как управляемого президента, а сам получить кресло премьера с реальным контролем над страной. Об этом 1 июля заявил RT экс-депутат Рады Олег Царёв
2026-07-01T17:22
2026-07-01T17:22
2026-07-01T17:22
новости
лондон
великобритания
валерий залужный
олег царев
марина порошенко
рада
rt
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078355176_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_0633fe8733f82963b170ee99e94b6bf7.jpg
По его данным, схема известна: Порошенко* даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера. Залужный, обладающий высоким рейтингом, может оказаться лишь свадебным генералом. "Пока Залужный это предложение не принял", — уточнил Царёв.Он также раскрыл расстановку сил. За Залужным стоит Великобритания, за его раскрутку отвечает британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Среди спонсоров — Ахметов, Пинчук, Коломойский*. У Лондона есть и запасной кандидат — боксёр Усик, русскоязычный православный уроженец Крыма, выступающий за переговоры."Оба — британские проекты. Лондон выигрывает при любом сценарии", — резюмировал Царёв.Зеленский, чей рейтинг стремительно падает, выборы объявлять не собирается, но его могут заставить. 59% украинцев возлагают на него ответственность за коррупцию. "Запад устал от Зеленского и с удовольствием его поменяет, но так, чтобы ничего по сути не изменилось", — заключил экс-депутат.Подробнее – в материале Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента*внесены в РФ в список экстремистов и террористов
лондон
великобритания
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078355176_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4e5d3b6535732cca0123178c2fadd047.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лондон, великобритания, валерий залужный, олег царев, марина порошенко, рада, rt, крым
Новости, Лондон, Великобритания, Валерий Залужный, Олег Царев, Марина Порошенко, Рада, RT, Крым
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера
Пётр Порошенко* намерен использовать Валерия Залужного как управляемого президента, а сам получить кресло премьера с реальным контролем над страной. Об этом 1 июля заявил RT экс-депутат Рады Олег Царёв
По его данным, схема известна: Порошенко* даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера. Залужный, обладающий высоким рейтингом, может оказаться лишь свадебным генералом.
"Пока Залужный это предложение не принял", — уточнил Царёв.
Он также раскрыл расстановку сил. За Залужным стоит Великобритания, за его раскрутку отвечает британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Среди спонсоров — Ахметов, Пинчук, Коломойский*. У Лондона есть и запасной кандидат — боксёр Усик, русскоязычный православный уроженец Крыма, выступающий за переговоры.
"Оба — британские проекты. Лондон выигрывает при любом сценарии", — резюмировал Царёв.
Зеленский, чей рейтинг стремительно падает, выборы объявлять не собирается, но его могут заставить. 59% украинцев возлагают на него ответственность за коррупцию.
"Запад устал от Зеленского и с удовольствием его поменяет, но так, чтобы ничего по сути не изменилось", — заключил экс-депутат.
*внесены в РФ в список экстремистов и террористов