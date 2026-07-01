Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера - 01.07.2026 Украина.ру
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Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера - 01.07.2026 Украина.ру
Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера
Пётр Порошенко* намерен использовать Валерия Залужного как управляемого президента, а сам получить кресло премьера с реальным контролем над страной. Об этом 1 июля заявил RT экс-депутат Рады Олег Царёв
2026-07-01T17:22
2026-07-01T17:22
новости
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По его данным, схема известна: Порошенко* даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера. Залужный, обладающий высоким рейтингом, может оказаться лишь свадебным генералом. "Пока Залужный это предложение не принял", — уточнил Царёв.Он также раскрыл расстановку сил. За Залужным стоит Великобритания, за его раскрутку отвечает британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Среди спонсоров — Ахметов, Пинчук, Коломойский*. У Лондона есть и запасной кандидат — боксёр Усик, русскоязычный православный уроженец Крыма, выступающий за переговоры."Оба — британские проекты. Лондон выигрывает при любом сценарии", — резюмировал Царёв.Зеленский, чей рейтинг стремительно падает, выборы объявлять не собирается, но его могут заставить. 59% украинцев возлагают на него ответственность за коррупцию. "Запад устал от Зеленского и с удовольствием его поменяет, но так, чтобы ничего по сути не изменилось", — заключил экс-депутат.Подробнее – в материале Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента*внесены в РФ в список экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лондон, великобритания, валерий залужный, олег царев, марина порошенко, рада, rt, крым
Новости, Лондон, Великобритания, Валерий Залужный, Олег Царев, Марина Порошенко, Рада, RT, Крым

Порошенко* хочет сделать Залужного президентом-марионеткой в обмен на пост премьера

17:22 01.07.2026
 
© AP / Frank Augstein
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP / Frank Augstein
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Пётр Порошенко* намерен использовать Валерия Залужного как управляемого президента, а сам получить кресло премьера с реальным контролем над страной. Об этом 1 июля заявил RT экс-депутат Рады Олег Царёв
По его данным, схема известна: Порошенко* даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера. Залужный, обладающий высоким рейтингом, может оказаться лишь свадебным генералом.
"Пока Залужный это предложение не принял", — уточнил Царёв.
Он также раскрыл расстановку сил. За Залужным стоит Великобритания, за его раскрутку отвечает британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Среди спонсоров — Ахметов, Пинчук, Коломойский*. У Лондона есть и запасной кандидат — боксёр Усик, русскоязычный православный уроженец Крыма, выступающий за переговоры.
"Оба — британские проекты. Лондон выигрывает при любом сценарии", — резюмировал Царёв.
Зеленский, чей рейтинг стремительно падает, выборы объявлять не собирается, но его могут заставить. 59% украинцев возлагают на него ответственность за коррупцию.
"Запад устал от Зеленского и с удовольствием его поменяет, но так, чтобы ничего по сути не изменилось", — заключил экс-депутат.
Подробнее – в материале Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента
*внесены в РФ в список экстремистов и террористов
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