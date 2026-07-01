https://ukraina.ru/20260701/polkovnik-nasonov-banderol-bet-na-500-km-i-preodolevaet-reb-blagodarya-khitroy-antenne--1080846771.html

Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"

Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне" - 01.07.2026 Украина.ру

Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"

Россия разработала новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль" с боевой частью до 150 кг. Она имеет крейсерскую скорость 520 км/ч, бьет на 500 км и преодолевает РЭБ, меняя "хитрую антенну". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-07-01T04:30

2026-07-01T04:30

2026-07-01T04:30

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Отвечая на вопрос журналиста, предложившего обсудить новые ударные возможности ВС РФ, в частности появление ракеты "Бандероль", которая запускается с вертолета Ми-28 и беспилотника "Орион", Насонов изделие очень удачным."Бандероль" — это очень толковое изделие. Это малогабаритная крылатая ракета. У нее очень серьезная боевая часть до 150 килограммов", — сказал эксперт.По словам эксперта, ракета имеет серьезную крейсерскую скорость на 520 километров и может разгоняться до 620-650 километров с учетом нагрузки от ветра, что говорит о ее больших возможностях по преодолению ПВО, а бьет она на дальность до 500 километров.Эксперт отметил, что "Бандероль" запускают с "Ориона". "Вы правильно отметили, что ее запускают с "Ориона". Мы эти беспилотники фактически работать заставили. Раньше мы боялись приближать их к линии соприкосновения (жалко было дорогое изделие), а теперь при дальности в 500 километров они могут произвести пуск, не входя в зону поражения ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.

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