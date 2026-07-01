Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне" - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/polkovnik-nasonov-banderol-bet-na-500-km-i-preodolevaet-reb-blagodarya-khitroy-antenne--1080846771.html
Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"
Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне" - 01.07.2026 Украина.ру
Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"
Россия разработала новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль" с боевой частью до 150 кг. Она имеет крейсерскую скорость 520 км/ч, бьет на 500 км и преодолевает РЭБ, меняя "хитрую антенну". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-01T04:30
2026-07-01T04:30
новости
россия
крымский мост
геннадий алехин
украина.ру
главные новости
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080506046_0:0:1020:575_1920x0_80_0_0_271909b3bbe7ed5e994f77bb823b3592.jpg
Отвечая на вопрос журналиста, предложившего обсудить новые ударные возможности ВС РФ, в частности появление ракеты "Бандероль", которая запускается с вертолета Ми-28 и беспилотника "Орион", Насонов изделие очень удачным."Бандероль" — это очень толковое изделие. Это малогабаритная крылатая ракета. У нее очень серьезная боевая часть до 150 килограммов", — сказал эксперт.По словам эксперта, ракета имеет серьезную крейсерскую скорость на 520 километров и может разгоняться до 620-650 километров с учетом нагрузки от ветра, что говорит о ее больших возможностях по преодолению ПВО, а бьет она на дальность до 500 километров.Эксперт отметил, что "Бандероль" запускают с "Ориона". "Вы правильно отметили, что ее запускают с "Ориона". Мы эти беспилотники фактически работать заставили. Раньше мы боялись приближать их к линии соприкосновения (жалко было дорогое изделие), а теперь при дальности в 500 километров они могут произвести пуск, не входя в зону поражения ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
россия
крымский мост
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080506046_189:0:1020:623_1920x0_80_0_0_d11a680981447de7bd6c1ff503d70324.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крымский мост, геннадий алехин, украина.ру, главные новости, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, орион, оружие, пво, главное, бпла, вооружения, ракеты, дальнобойные ракеты, ии (искусственный интеллект)
Новости, Россия, Крымский мост, Геннадий Алехин, Украина.ру, Главные новости, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Орион, оружие, ПВО, главное, БПЛА, вооружения, ракеты, дальнобойные ракеты, ИИ (искусственный интеллект)

Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"

04:30 01.07.2026
 
© Фото : украинские СМИ
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : украинские СМИ
Читать в
ДзенTelegram
Россия разработала новую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль" с боевой частью до 150 кг. Она имеет крейсерскую скорость 520 км/ч, бьет на 500 км и преодолевает РЭБ, меняя "хитрую антенну". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос журналиста, предложившего обсудить новые ударные возможности ВС РФ, в частности появление ракеты "Бандероль", которая запускается с вертолета Ми-28 и беспилотника "Орион", Насонов изделие очень удачным.
"Бандероль" — это очень толковое изделие. Это малогабаритная крылатая ракета. У нее очень серьезная боевая часть до 150 килограммов", — сказал эксперт.
По словам эксперта, ракета имеет серьезную крейсерскую скорость на 520 километров и может разгоняться до 620-650 километров с учетом нагрузки от ветра, что говорит о ее больших возможностях по преодолению ПВО, а бьет она на дальность до 500 километров.
Эксперт отметил, что "Бандероль" запускают с "Ориона". "Вы правильно отметили, что ее запускают с "Ориона". Мы эти беспилотники фактически работать заставили. Раньше мы боялись приближать их к линии соприкосновения (жалко было дорогое изделие), а теперь при дальности в 500 километров они могут произвести пуск, не входя в зону поражения ПВО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКрымский мостГеннадий АлехинУкраина.руГлавные новостиСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВООрионоружиеПВОглавноеБПЛАвооруженияракетыдальнобойные ракетыИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:30Полковник Насонов: "Бандероль" бьет на 500 км и преодолевает РЭБ благодаря "хитрой антенне"
04:22На "Миротворец" начали массово вносить украинцев, которые до 2024 года ездили в ДНР и ЛНР через Россию
04:02Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E
03:39Британия выделит на борьбу с русскими подлодками в Арктике 1,5 миллиарда фунтов
03:03Подсчитано, сколько ВСУ потеряли за полгода убитыми и раненными
02:28Сводка событий 30 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:51Фронтовая сводка за 30 июня
01:31Обстановка в районе Волчанска на севере Харьковской области
01:12Освобождены Тихоновка и Малиновка: обстановка на Краматорском направлении за 30 июня
00:53ВС РФ развивают наступление на Добропольском направлении: сводка за 30 июня
00:27Россия закрыла несколько железнодорожных пунктов пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией
00:27Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за позиции Италии
00:25В Николаеве гражданин Чили застрелил двух граждан Колумбии, находившихся в автомобиле на светофоре
00:21Украину ждут отключения электричества до 10–12 часов в сутки
00:17На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
00:16ПВО работает над Донецком
00:14Европейская народная партия осудила политически мотивированное преследование лидеров оппозиции на Украине
23:52Фракция европейских консерваторов предложила провести дебаты о резолюции в память о жертвах УПА
23:50Украина откажется от "бусификации"? Не в этой жизни!
23:40Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла
Лента новостейМолния