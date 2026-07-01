Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту
Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал новость о том, что Украина потребовала признать суда "теневого флота" России законными военными целями.
Своё обращение Киев направил в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением Организации Объединённых Наций. В официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.
Подробнее о том, что означает этот жест и с каких пор Киеву нужно чье-то разрешение, если Украиной управляет террористический режим – смотрите в видео.
Своё обращение Киев направил в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением Организации Объединённых Наций. В официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.
Подробнее о том, что означает этот жест и с каких пор Киеву нужно чье-то разрешение, если Украиной управляет террористический режим – смотрите в видео.
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