Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту - 01.07.2026 Украина.ру
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Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту
Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту - 01.07.2026 Украина.ру
Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту
Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так... Украина.ру, 01.07.2026
2026-07-01T16:40
2026-07-01T16:40
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Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал новость о том, что Украина потребовала признать суда "теневого флота" России законными военными целями.Своё обращение Киев направил в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением Организации Объединённых Наций. В официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.Подробнее о том, что означает этот жест и с каких пор Киеву нужно чье-то разрешение, если Украиной управляет террористический режим – смотрите в видео.
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новости, киев, украина, василий дандыкин, оон, россия, флот, дмитрий кулеба, нефть, главные новости, главное, военный эксперт, суда, транспорт, новости россии, видео, видео
Новости, Киев, Украина, Василий Дандыкин, ООН, Россия, флот, Дмитрий Кулеба, нефть, Главные новости, главное, военный эксперт, суда, транспорт, новости России, Видео

Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту

16:40 01.07.2026
 
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Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал новость о том, что Украина потребовала признать суда "теневого флота" России законными военными целями.

Своё обращение Киев направил в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением Организации Объединённых Наций. В официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.

Подробнее о том, что означает этот жест и с каких пор Киеву нужно чье-то разрешение, если Украиной управляет террористический режим – смотрите в видео.
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