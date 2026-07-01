https://ukraina.ru/20260701/ne-perevarili-sudebnyy-afront-dandykin-o-novykh-trebovaniyakh-kieva-k-oon-po-rossiyskomu-flotu-1080886802.html

Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту

Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту - 01.07.2026 Украина.ру

Не переварили судебный афронт: Дандыкин о новых требованиях Киева к ООН по российскому флоту

Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так... Украина.ру, 01.07.2026

2026-07-01T16:40

2026-07-01T16:40

2026-07-01T16:40

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Киев пытается оправдать собственные террористические действия любыми способами, в том числе, при помощи обращений в различные международные организации. Так военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал новость о том, что Украина потребовала признать суда "теневого флота" России законными военными целями.Своё обращение Киев направил в Международную морскую организацию, которая является спецучреждением Организации Объединённых Наций. В официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.Подробнее о том, что означает этот жест и с каких пор Киеву нужно чье-то разрешение, если Украиной управляет террористический режим – смотрите в видео.

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2026

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