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Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины обсудили судьбу северокорейских военнопленных
Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины обсудили судьбу северокорейских военнопленных - 01.07.2026 Украина.ру
Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины обсудили судьбу северокорейских военнопленных
Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины Чо Хён и Андрей Сибига обсудили вопрос репатриации северокорейских военных, взятых в плен Вооружёнными силами Украины во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T20:45
2026-07-01T20:45
2026-07-01T20:45
украина.ру
украина
южная корея
курская область
politico
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Двое северокорейских военнослужащих отказываются возвращаться на родину и изъявляют желание перебраться в Южную Корею.Как отмечает южнокорейское издание The Hankyoreh, переговоры прошли конструктивно. Украинская сторона согласна с тем, что военнопленных нельзя репатриировать против их воли. Министры согласились, что ситуация должна быть разрешена в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.В конце июня издание Politico сообщило, что Республика Корея стремительно ворвалась в число крупнейших поставщиков вооружений для европейских членов Североатлантического альянса. Корея уже стала второй после США по объёмам поставок оружия для альянса. Особый интерес проявляет Польша, заключившая с Сеулом сделку на 13,7 миллиарда долларов - Евросоюз нашёл замену США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, южная корея, курская область, politico
Украина.ру, Украина, Южная Корея, Курская область, Politico
Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины обсудили судьбу северокорейских военнопленных
Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины Чо Хён и Андрей Сибига обсудили вопрос репатриации северокорейских военных, взятых в плен Вооружёнными силами Украины во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Двое северокорейских военнослужащих отказываются возвращаться на родину и изъявляют желание перебраться в Южную Корею.
Как отмечает южнокорейское издание The Hankyoreh, переговоры прошли конструктивно.
Украинская сторона согласна с тем, что военнопленных нельзя репатриировать против их воли.
Министры согласились, что ситуация должна быть разрешена в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
В конце июня издание Politico сообщило, что Республика Корея стремительно ворвалась в число крупнейших поставщиков вооружений для европейских членов Североатлантического альянса.
Корея уже стала второй после США по объёмам поставок оружия для альянса.
Особый интерес проявляет Польша, заключившая с Сеулом сделку на 13,7 миллиарда долларов - Евросоюз нашёл замену США. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.