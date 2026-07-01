https://ukraina.ru/20260701/ekonomika-ukrainy-i-voyna-bankovskiy-spor-konferentsiya-v-gdanske-i-pokupka-obligatsiy-vmesto-1080851690.html

Экономика Украины и война: банковский спор, конференция в Гданьске и покупка облигаций вместо энергетики

Экономика Украины и война: банковский спор, конференция в Гданьске и покупка облигаций вместо энергетики - 01.07.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: банковский спор, конференция в Гданьске и покупка облигаций вместо энергетики

На минувшей неделе получил развитие спор главы НБУ Пышного с директором "Укрпочты" Смелянскому, прошла конференция по восстановлению Украины в Гданьске, а на Украину вместе с жарой вернулись отключения электроэнергии.

2026-07-01T06:10

2026-07-01T06:10

2026-07-01T06:10

эксклюзив

украина

польша

киев

анатолий олейник

денис шмыгаль

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нбу

укрпочта

ес

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Кому угодно, но не СмелянскомуПродолжается конфликт между Андреем Пышным и Игорем Смелянским — председателем Нацбанка и главой "Укрпочты". Пышный сперва поставил жирный крест на мечте Смелянского превратить почту в банк, а затем потребовал и вовсе уйти в отставку в связи с профнепригодностью. Смелянский предсказуемо уходить в никуда отказался и готовит иск в суд на Пышного. Притворяются непонимающими ситуацию и в Минобщин (это акционер "Укрпочты"), где заявили, что не получили официальных документов от НБУ с требованием уволить Смеялснского.Естественно, конфликт никуда не делся и НБУ предпринимает попытки дожать Смелянского. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник заявил, что финансовое направление "Укрпочты" целесообразно передать отдельному юридическому лицу, которое могло бы обратиться к регулятору за лицензией. А НБУ готов консультировать Минобщин по структуре такого бизнеса.Олейник отметил потенциальную возможность другой компании получить лицензию за 9 месяцев при "действиях в рамках законодательства". Также Олейник заметил, регулятор не принимал и не мог принимать никаких решений по выдаче или отказу в выдаче банковской лицензии "Укрпочте", поскольку компания не подавала полного официального пакета документов, необходимого для рассмотрения такого вопроса.Проще говоря, позиция НБУ выглядит следующим образом:1. Смелянский захотел превратить "Укрпочту" в банк, купив лицензию обанкротившегося банка, но кроме громких заявлений ничего не сделал, даже весь пакет документов с заявкой не подал, чем показал свою профнепригодность.2. НБУ не против покупки почтой банка, но управлять им должно отдельное лицо, которое со Смелянским не связано и ему не подчиняется.Как видно, у НБУ вполне разумная позиция: банк продавать компании под руководством неадеквата нельзя, а это означает, что даже на Украине иногда побеждает здравый смысл.Конференция в ГданьскеВ Гданьске проходит ежегодная конференция по восстановлению Украины. Ничего принципиально нового в мероприятии кроме того, что оно проходит на фоне стремительно деградирующих отношений Украины и Польши нет.Во-первых, конференция не первая и не последняя.Во-вторых, никто Украину всерьёз восстанавливать не будет: идут боевые действия, которые множат разрушения, плюс восстановление такой огромной страны даже для ЕС станет крайне сложной задачей, требующей невероятной концентрации ресурсов. А их уже сейчас не хватает и в ближайшие годы больше не станет. Да и в чём интерес для европейцев в восстановлении поверженного и подчинённого конкурента не ясно.Поэтому ничего прорывного на таких мероприятиях не происходит, а конференция носит протокольный характер: её просто нужно провести, продемонстрировав солидарность с Украиной.Тем не менее, интерес представляют запросы киевской власти, которые позволяют понять как финансовое измерение накопленного страной ущерба от войны, так и "аппетиты" киевских начальников в части освоения внешнего финансирования.Общую потребность во внешнем финансировании киевская власть в лице главы Минфина Сергея Марченко оценила на период с 2027 по 2029 годы в 145,9 млрд долларов. Сомнительно, что этот запрос будет удовлетворён с учётом предполагаемого выделения Украине на саммите НАТО около 10–12 млрд долларов вместо 40 млрд.Потребности украинской энергетики для подготовки к грядущему отопительному сезону на конференции оценили в 650 млн евро, призвав доноров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Для понимания масштаба проблем: в прошлом году в фонд внесли 300 млн евро, теперь же нужно в 2 раза больше. Всего же за всё время в Фонд собрали 1,95 млрд евро.На восстановление и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения киевской власти в ближайшие 10 лет нужны 17,5 млрд долларов.Заодно на конференции презентовали ряд инвестпроектов: концессию паромного терминала в Ильичёвке, развитие интермодального хаба "Скнилов", модернизацию ж/д в Киеве, Львове и Одессе, развитие транспортных коридоров к границе с ЕС (Одесса – Рени, Ягодин – Ковель – Луцк), а также строительство Северной объездной дороги Львова, и модернизацию систем водоснабжения и водоотвода в Днепре, Ужгороде и Хусте.Особенно стоит остановиться на концессии паромного терминала в порту "Черноморск" (он же Ильичевск). Киевская власть не против сдать терминал на 35 лет за 40 млн долларов инвестиций в течение всего срока с обязательством поддерживать пропускную способность на уровне 2 млн тонн грузов ежегодно, с сохранением рабочих мест и концессионными платежами государству. Это уже второй концессионный проект в данном порту, но первый — передача терминала на 35 лет — пока находится на этапе поиска инвестора.Кому и для чего нужны эти проекты в воющей стране, чьи власти сделали всё для её превращения в транспортный тупик — непонятно.Пришла жара, начались отключенияЕвропейская жара добралась до Украины, что привело к росту потребления электроэнергии — граждане охлаждают помещения, спасаясь от зноя — и сокращению выработки на СЭС (жара снижает производство электроэнергии, а не увеличивает её).Как следствие, на Украину вновь вернулись отключения электроэнергии. Они пока непродолжительны (0,5–1 очередь или 2–4 часа в сутки для бытовых потребителей), но министр энергетики Денис Шмыгаль поручил принять комплекс мер по стабилизации энергосистемы, а заодно сдвинуть график планово-предупредительных ремонтов на АЭС. Но уже к вечеру 30 июня график полетел в Тартарары и в Киеве пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии.Тем не менее, повод для гордости у Минэнерго всё же есть: министерство впервые за почти 20 лет купило облигации внутреннего государственного займа на 400 млн гривен, а до конца года купят ОВГЗ ещё на 385 млн гривен. Мера подаётся как средство гарантированного накопления денег для последующего вывода из эксплуатации ядерных реакторов, но реальная причина в нехватке средств в госбюджете (их переложили из одного кармана в другой). И это на фоне желания получить 650 млн евро финансирования для проведения ремонтных работ накануне отопительного сезона.Прочие новостиУрсула фон дер Ляйен объявила о выделении первого транша ЕС на 3,2 млрд евро Украине в рамках пакета помощи на 90 млрд. Но из первого транша убрали 5,9 млрд евро на производство дронов из-за опасений в том, что эти деньги освоят украинские эффективные менеджеры, тогда как на них есть планы у менеджеров из Евросоюза.Бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил об уничтожении Россией 150 АЗС на Украине. Всего их около 6 тыс., но наиболее активные удары наносятся по заправкам в прифронтовой территории.Посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова сообщила, что Украина может использовать свои преимущества в аграрном секторе в отношениях с третьими странами и не принимать участия в действующей в Европейском Союзе системе субсидий. Заявление от Матерновой логичное: у ЕС нет денег на Украину и её агрохолдинги, поэтому им как-то придётся справляться самостоятельно.По итогам 2025 года польский экспорт на Украину преодолел отметку в 600 млрд гривен (56,9 млрд злотых), тогда как украинский экспорт в Польшу скукожился до 207 млрд гривен (19,7 млрд злотых). Из Польши Украина ввозит топливо (103 млрд гривен), транспорт (92 млрд гривен), машины и мехоборудование (90 млрд гривен), оружие и боеприпасы (56 млрд гривен). Польша у Украины закупает металлы, растительные масла и жиры, а также пищевую продукцию.Кабмин передал УЗ три арестованных тепловоза, которые ранее принадлежали Белорусской железной дороге."Энергоатом" сообщил о проведении следственных действий на Хмельницкой АЭС, которые касаются "отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы". Когда были совершены закупки не ясно, но следственные действия, скорее всего, затрагивают период бывшего главы "Энергоатома" Петра Котина, который отличался невероятной любовью к пиару и тягой к освоению денег. А если следователи проверяют саму стройку 3-го энергоблока, то им там будет где разгуляться — можно не сомневаться, что на литье бетона была освоена масса денег.Кабмин обновил порядок заготовки древесины во время военного положения и в течение года после его завершения для всех лесов страны, кроме горных районов Карпат. Правительство разрешило лесным хозяйствам не относить древесину, которую они получили при санитарной очистке леса, к общим ежегодным лимитам главной вырубки. Таким образом, лесничества смогут либо срубить больше ликвидной древесины, либо реализовать как ликвид результаты санитарной очистки леса.

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