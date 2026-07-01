https://ukraina.ru/20260701/bpla-vsu-atakovali-penzu-gerani-otrabotali-v-kharkove-novosti-svo-1080880588.html

БПЛА ВСУ атаковали Пензу, "Герани" отработали в Харькове. Новости СВО

БПЛА ВСУ атаковали Пензу, "Герани" отработали в Харькове. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковали Пензу, "Герани" отработали в Харькове. Новости СВО

Армия России проверила боеспособность ПВО ВСУ. Об этом сообщает 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T16:22

2026-07-01T16:22

2026-07-01T16:22

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украина.ру

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🟥 В аэропорту Краснодара введены ограничения, передаёт Росавиация;🟥 Два предприятия подверглись атаке беспилотников в Пензе. Два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Олег Мельниченко; 🟥 Киевские мониторинговые каналы сообщают о запуске нескольких десятков групп "Гераней" в сторону подконтрольной ПВО ВСУ территории. Называют это явным признаком готовящегося массированного удара;🟥 "Герани" ударили в районе Днепродзержинска Днепропетровской области — там расположена крупная ГЭС;🟥 Бомбовый удар нанесён по Киевскому району Харькова.Актуальное интервью: Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой КитаяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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