1 июля 2026 года, вечерний эфир - 01.07.2026 Украина.ру
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1 июля 2026 года, вечерний эфир
1 июля 2026 года, вечерний эфир - 01.07.2026 Украина.ру
1 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 01.07.2026
2026-07-01T18:32
2026-07-01T18:32
украина
донецкая народная республика
киев
александр дудчак
рамиль замдыханов
снг
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. "Земский тренер" и туристический маршрут: проекты Минспорта ДНР. Гость: Максим Швец – министр спорта и туризма ДНР* Большое интервью. О предложениях Киева об ограничении боевых действий, а также о европейских деньгах для Украины. Гость: Александр Дудчак – эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
украина
донецкая народная республика
киев
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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украина, донецкая народная республика, киев, александр дудчак, рамиль замдыханов, снг, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Дудчак, Рамиль Замдыханов, СНГ, Украина.ру, Новороссия сегодня

1 июля 2026 года, вечерний эфир

18:32 01.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. "Земский тренер" и туристический маршрут: проекты Минспорта ДНР. Гость: Максим Швец – министр спорта и туризма ДНР

* Большое интервью. О предложениях Киева об ограничении боевых действий, а также о европейских деньгах для Украины. Гость: Александр Дудчак – эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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УкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиевАлександр ДудчакРамиль ЗамдыхановСНГУкраина.руНовороссия сегодня
 
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