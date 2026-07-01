https://ukraina.ru/20260701/1-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1080895500.html
1 июля 2026 года, вечерний эфир
1 июля 2026 года, вечерний эфир - 01.07.2026 Украина.ру
1 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 01.07.2026
2026-07-01T18:32
2026-07-01T18:32
2026-07-01T18:32
украина
донецкая народная республика
киев
александр дудчак
рамиль замдыханов
снг
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. "Земский тренер" и туристический маршрут: проекты Минспорта ДНР. Гость: Максим Швец – министр спорта и туризма ДНР* Большое интервью. О предложениях Киева об ограничении боевых действий, а также о европейских деньгах для Украины. Гость: Александр Дудчак – эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
украина
донецкая народная республика
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080895207_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2c9dcd21ba5707e895eade61a553c2c9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, донецкая народная республика, киев, александр дудчак, рамиль замдыханов, снг, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Дудчак, Рамиль Замдыханов, СНГ, Украина.ру, Новороссия сегодня
1 июля 2026 года, вечерний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. "Земский тренер" и туристический маршрут: проекты Минспорта ДНР. Гость: Максим Швец – министр спорта и туризма ДНР
* Большое интервью. О предложениях Киева об ограничении боевых действий, а также о европейских деньгах для Украины. Гость: Александр Дудчак – эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру