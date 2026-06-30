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"Уши Зеленского": блогер Шарий связал теракт в Монако с колл-центрами под прикрытием СБУ
"Уши Зеленского": блогер Шарий связал теракт в Монако с колл-центрами под прикрытием СБУ - 30.06.2026 Украина.ру
"Уши Зеленского": блогер Шарий связал теракт в Монако с колл-центрами под прикрытием СБУ
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил о причастности к теракту в Монако колл-центров, работавших под прикрытием СБУ. Об этом 30 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-30T07:50
2026-06-30T07:50
2026-06-30T07:57
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Украинский блогер Анатолий Шарий, покинувший страну и проживающий в Испании, выступил с заявлением, в котором связал теракт в Монако с деятельностью украинских структур. По его словам, речь идёт о колл-центрах, работавших на территории Украины, которые, как он утверждает, курировались представителями СБУ."Колл-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак. Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть "бизнесов" Ермолаева перенесли ближе к морю. Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог — введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я ещё не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок", — написал Шарий.В ночь на 30 июня телеканал BMFTV со ссылкой на полицию сообщил о взрыве в Монако. По данным канала, среди пострадавших есть граждане Украины и России. Подробнее в материале При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часуФранцузский телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что при взрыве в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Второй пострадавшей, по данным источника, стала его спутница. Эту информацию также подтверждают местные СМИ Монако.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Монако, Россия, Андрей Ермолаев, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, СБУ, Анатолий Шарий
"Уши Зеленского": блогер Шарий связал теракт в Монако с колл-центрами под прикрытием СБУ
07:50 30.06.2026 (обновлено: 07:57 30.06.2026)
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил о причастности к теракту в Монако колл-центров, работавших под прикрытием СБУ. Об этом 30 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Украинский блогер Анатолий Шарий, покинувший страну и проживающий в Испании, выступил с заявлением, в котором связал теракт в Монако с деятельностью украинских структур. По его словам, речь идёт о колл-центрах, работавших на территории Украины, которые, как он утверждает, курировались представителями СБУ.
"Колл-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак. Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть "бизнесов" Ермолаева перенесли ближе к морю. Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог — введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я ещё не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок", — написал Шарий.
В ночь на 30 июня телеканал BMFTV со ссылкой на полицию сообщил о взрыве в Монако. По данным канала, среди пострадавших есть граждане Украины и России. Подробнее в материале При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
Французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что при взрыве в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Второй пострадавшей, по данным источника, стала его спутница. Эту информацию также подтверждают местные СМИ Монако.
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