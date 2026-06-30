При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260630/pri-vzryve-v-monako-postradali-grazhdane-ukrainy-i-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1080797283.html
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших — граждане Украины и России. Об этом со ссылкой на полицию в ночь на 30 июня утверждает телеканал BMFTV
2026-06-30T00:38
2026-06-30T00:43
украина.ру
новости
монако
снбо
украина
россия
андрей ермолаев
владимир зеленский
теракт
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101666/55/1016665588_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_b9e7da445fc5aa1a95c9c977eb0d8c8e.jpg
"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении телеканала.Пострадавшими числятся по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство, сообщает Monaco-matin.По уточнённой информации Nice-Matin, пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии.Как следует из предварительных данных, на камерах видеонаблюдения был замечен человек, оставивший рюкзак у входа в здание, когда туда заходили люди, после чего он скрылся.Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятно, является террористическим актом. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь."Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — добавил министр.Украинские СМИ по горячим следам пишут, что, предположительно, покушение было совершено на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что Вадима Ермолаева называют одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. Под его контролем находится около 170 центров с 10–15 тысячами операторов. Также он известен отмыванием денег через ручной эстонский банк Versobank AS, а после его закрытия бизнесмен перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского в 2023 году.В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию, но в апреле 2026 года он вышел на свободу, внеся залог в размере €8 млн.Предполагается, что за период своей деятельности он похитил у жителей ЕС не менее €100 млнВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
монако
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101666/55/1016665588_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_c522ae93782a2b8448a454e7846d0ae0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, монако, снбо, украина, россия, андрей ермолаев, владимир зеленский, теракт, взрыв
Украина.ру, Новости, Монако, СНБО, Украина, Россия, Андрей Ермолаев, Владимир Зеленский, теракт, взрыв

При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу

00:38 30.06.2026 (обновлено: 00:43 30.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Монте-Карло, княжество Монако
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших — граждане Украины и России. Об этом со ссылкой на полицию в ночь на 30 июня утверждает телеканал BMFTV
"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении телеканала.
Пострадавшими числятся по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство, сообщает Monaco-matin.
По уточнённой информации Nice-Matin, пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии.
Как следует из предварительных данных, на камерах видеонаблюдения был замечен человек, оставивший рюкзак у входа в здание, когда туда заходили люди, после чего он скрылся.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятно, является террористическим актом. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.
"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — добавил министр.
© telegram ukr_2025_ruВ Монако произошёл теракт, пострадали граждане Украины
В Монако произошёл теракт, пострадали граждане Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
В Монако произошёл теракт, пострадали граждане Украины
Украинские СМИ по горячим следам пишут, что, предположительно, покушение было совершено на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что Вадима Ермолаева называют одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. Под его контролем находится около 170 центров с 10–15 тысячами операторов. Также он известен отмыванием денег через ручной эстонский банк Versobank AS, а после его закрытия бизнесмен перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.
Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского в 2023 году.
В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию, но в апреле 2026 года он вышел на свободу, внеся залог в размере €8 млн.
Предполагается, что за период своей деятельности он похитил у жителей ЕС не менее €100 млн
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиМонакоСНБОУкраинаРоссияАндрей ЕрмолаевВладимир Зеленскийтерактвзрыв
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:52‼Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине, — Яна Лантратова.
01:50Продолжается массированная атака БПЛА на цели в Кременчуге
01:44Киевские квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева продадут с молотка
01:19Постпред Белоруссии при ООН назвал удар дрона ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии
00:38При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
23:59В Белгороде и в Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Новости СВО
23:59Кто съел Городскую булочку
23:41Открываем кластеры, закрываем кластеры. Есть ли у незалежной перспектива вступления в ЕС?
23:35Российские дипломаты выступили в Совбезе ООН: главные заявления
23:30Курск под обстрелом, ПВО уничтожила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
23:24Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
23:10После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации"
22:55Путин вскрыл слабые места США и перекинул Трампу "золотой мост", чтобы он выбрался из украинского кризиса
22:51ЕС упорядочивает футбол, поджог полицейских автомобилей организовал украинский куратор. Главные новости
22:26Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
22:18Дело в Путине: выяснилось, почему Трамп резко встал на сторону Украины и ЕС
22:04Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств
21:49МИД РФ оценил русофобские планы НАТО и киевского режима
21:45ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО
21:42ЕС предпочитает африканцев и азиатов мигрантам с Украины
Лента новостейМолния