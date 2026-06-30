https://ukraina.ru/20260630/pri-vzryve-v-monako-postradali-grazhdane-ukrainy-i-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1080797283.html

При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу

При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру

При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу

В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших — граждане Украины и России. Об этом со ссылкой на полицию в ночь на 30 июня утверждает телеканал BMFTV

2026-06-30T00:38

2026-06-30T00:38

2026-06-30T00:43

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"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении телеканала.Пострадавшими числятся по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство, сообщает Monaco-matin.По уточнённой информации Nice-Matin, пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии.Как следует из предварительных данных, на камерах видеонаблюдения был замечен человек, оставивший рюкзак у входа в здание, когда туда заходили люди, после чего он скрылся.Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятно, является террористическим актом. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь."Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — добавил министр.Украинские СМИ по горячим следам пишут, что, предположительно, покушение было совершено на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что Вадима Ермолаева называют одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. Под его контролем находится около 170 центров с 10–15 тысячами операторов. Также он известен отмыванием денег через ручной эстонский банк Versobank AS, а после его закрытия бизнесмен перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского в 2023 году.В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию, но в апреле 2026 года он вышел на свободу, внеся залог в размере €8 млн.Предполагается, что за период своей деятельности он похитил у жителей ЕС не менее €100 млнВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, монако, снбо, украина, россия, андрей ермолаев, владимир зеленский, теракт, взрыв