https://ukraina.ru/20260630/pri-vzryve-v-monako-postradali-grazhdane-ukrainy-i-rossii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1080797283.html
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших — граждане Украины и России. Об этом со ссылкой на полицию в ночь на 30 июня утверждает телеканал BMFTV
2026-06-30T00:38
2026-06-30T00:38
2026-06-30T00:43
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теракт
взрыв
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"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении телеканала.Пострадавшими числятся по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство, сообщает Monaco-matin.По уточнённой информации Nice-Matin, пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии.Как следует из предварительных данных, на камерах видеонаблюдения был замечен человек, оставивший рюкзак у входа в здание, когда туда заходили люди, после чего он скрылся.Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятно, является террористическим актом. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь."Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — добавил министр.Украинские СМИ по горячим следам пишут, что, предположительно, покушение было совершено на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что Вадима Ермолаева называют одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. Под его контролем находится около 170 центров с 10–15 тысячами операторов. Также он известен отмыванием денег через ручной эстонский банк Versobank AS, а после его закрытия бизнесмен перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского в 2023 году.В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию, но в апреле 2026 года он вышел на свободу, внеся залог в размере €8 млн.Предполагается, что за период своей деятельности он похитил у жителей ЕС не менее €100 млнВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, монако, снбо, украина, россия, андрей ермолаев, владимир зеленский, теракт, взрыв
Украина.ру, Новости, Монако, СНБО, Украина, Россия, Андрей Ермолаев, Владимир Зеленский, теракт, взрыв
При теракте в Монако пострадали граждане Украины и России. Что известно к этому часу
00:38 30.06.2026 (обновлено: 00:43 30.06.2026)
В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших — граждане Украины и России. Об этом со ссылкой на полицию в ночь на 30 июня утверждает телеканал BMFTV
"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении телеканала.
Пострадавшими числятся по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство, сообщает Monaco-matin.
По уточнённой информации Nice-Matin, пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Взрослых доставили в больницу Пастера в Ницце, несовершеннолетнего — в больницу Ленваля. Все пострадавшие в критическом состоянии.
Как следует из предварительных данных, на камерах видеонаблюдения был замечен человек, оставивший рюкзак у входа в здание, когда туда заходили люди, после чего он скрылся.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятно, является террористическим актом. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.
"Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобный акт произошел в Княжестве", — добавил министр.
Украинские СМИ по горячим следам пишут, что, предположительно, покушение было совершено на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который входил в список 100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что Вадима Ермолаева называют одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. Под его контролем находится около 170 центров с 10–15 тысячами операторов. Также он известен отмыванием денег через ручной эстонский банк Versobank AS, а после его закрытия бизнесмен перешел на офшоры и фиктивные схемы с НДС.
Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского в 2023 году.
В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию, но в апреле 2026 года он вышел на свободу, внеся залог в размере €8 млн.
Предполагается, что за период своей деятельности он похитил у жителей ЕС не менее €100 млн
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.