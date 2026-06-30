https://ukraina.ru/20260630/pushilin-obyasnil-pochemu-vsu-ne-pytayutsya-vyyti-iz-konstantinovki-1080826584.html

Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки

Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки - 30.06.2026 Украина.ру

Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки

Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин

2026-06-30T14:38

2026-06-30T14:38

2026-06-30T14:38

константиновка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта (Константиновки, - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал он.По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили 25 заправочных станций на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.

константиновка

донецкая народная республика

донецк

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константиновка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация