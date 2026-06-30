Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки - 30.06.2026 Украина.ру
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Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки
Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки - 30.06.2026 Украина.ру
Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки
Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин
2026-06-30T14:38
2026-06-30T14:38
константиновка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта (Константиновки, - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал он.По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили 25 заправочных станций на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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константиновка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Константиновка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Пушилин объяснил, почему ВСУ не пытаются выйти из Константиновки

14:38 30.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин
"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта (Константиновки, - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал он.
По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили 25 заправочных станций на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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КонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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