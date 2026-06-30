https://ukraina.ru/20260630/obeskrovlennyy-toplivno-energeticheskiy-krizis-rossii-kto-vinovat-i-dokole-terpet-1080835604.html

"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть

"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть - 30.06.2026 Украина.ру

"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть

Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в... Украина.ру, 30.06.2026

2026-06-30T17:18

2026-06-30T17:18

2026-06-30T17:24

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Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в том числе, с масштабной информационной кампании. Атаки ВСУ на российские НПЗ побили рекорд в мае, угрожая дальнейшим снижением переработки, которая и без того находится на 16-летнем минимуме и создает риск дефицита топлива, писал в начале месяца Bloomberg. О том, что Украина обрушила топливный кризис на головы россиян сообщал и Reuters. Но что из этого правда? Причём здесь война на Ближнем Востоке и пищевая соль?В чём причины дефицита топлива, паники населения - выясняли корреспондент издания Украина.ру вместе с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.

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