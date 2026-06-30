"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть - 30.06.2026 Украина.ру
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"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть
"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть - 30.06.2026 Украина.ру
"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть
Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в... Украина.ру, 30.06.2026
2026-06-30T17:18
2026-06-30T17:24
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Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в том числе, с масштабной информационной кампании. Атаки ВСУ на российские НПЗ побили рекорд в мае, угрожая дальнейшим снижением переработки, которая и без того находится на 16-летнем минимуме и создает риск дефицита топлива, писал в начале месяца Bloomberg. О том, что Украина обрушила топливный кризис на головы россиян сообщал и Reuters. Но что из этого правда? Причём здесь война на Ближнем Востоке и пищевая соль?В чём причины дефицита топлива, паники населения - выясняли корреспондент издания Украина.ру вместе с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.
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видео, россия, украина, ближний восток, бензин, топливо, война на ближнем востоке, новости россии, кризис, главные новости, главное, видео
Видео, Россия, Украина, Ближний Восток, Бензин, топливо, война на Ближнем Востоке, новости России, кризис, Главные новости, главное

"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть

17:18 30.06.2026 (обновлено: 17:24 30.06.2026)
 
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Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в том числе, с масштабной информационной кампании.

Атаки ВСУ на российские НПЗ побили рекорд в мае, угрожая дальнейшим снижением переработки, которая и без того находится на 16-летнем минимуме и создает риск дефицита топлива, писал в начале месяца Bloomberg. О том, что Украина обрушила топливный кризис на головы россиян сообщал и Reuters. Но что из этого правда? Причём здесь война на Ближнем Востоке и пищевая соль?

В чём причины дефицита топлива, паники населения - выясняли корреспондент издания Украина.ру вместе с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.
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