"Обескровленный" топливно-энергетический комплекс России. Кто виноват и доколе терпеть
17:18 30.06.2026 (обновлено: 17:24 30.06.2026)
Лето без топлива. Россияне в панике скупают бензин, а алюминиевая канистра – обязательный аксессуар, без которого из дома теперь не выходят. А началось всё, в том числе, с масштабной информационной кампании.
Атаки ВСУ на российские НПЗ побили рекорд в мае, угрожая дальнейшим снижением переработки, которая и без того находится на 16-летнем минимуме и создает риск дефицита топлива, писал в начале месяца Bloomberg. О том, что Украина обрушила топливный кризис на головы россиян сообщал и Reuters. Но что из этого правда? Причём здесь война на Ближнем Востоке и пищевая соль?
В чём причины дефицита топлива, паники населения - выясняли корреспондент издания Украина.ру вместе с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.
Атаки ВСУ на российские НПЗ побили рекорд в мае, угрожая дальнейшим снижением переработки, которая и без того находится на 16-летнем минимуме и создает риск дефицита топлива, писал в начале месяца Bloomberg. О том, что Украина обрушила топливный кризис на головы россиян сообщал и Reuters. Но что из этого правда? Причём здесь война на Ближнем Востоке и пищевая соль?
В чём причины дефицита топлива, паники населения - выясняли корреспондент издания Украина.ру вместе с подполковником ФСБ в отставке, политологом, публицистом и автором телеграмм-канала "Азартная политика" Александром Беляевым.
Подписывайся на