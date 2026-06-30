Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали" - 30.06.2026 Украина.ру
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Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"
Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали" - 30.06.2026 Украина.ру
Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"
Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, а у Сырского нет резервов для затыкания дыр. Зеленский может попытаться втянуть Белоруссию в конфликт, чтобы оправдать отступление за Днепр и устроить истерику "на нас напали". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-30T06:00
2026-06-30T06:00
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запад
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ростислав ищенко
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Отвечая на вопрос о возможном втягивании Белоруссии в конфликт, Ищенко заявил, что Зеленский готов нанести удар, чтобы получить ответ и устроить истерику. "Судя по заявлениям Зеленского, он готов нанести по Белоруссии удар, чтобы получить удар в ответ и устроить истерику: "На нас напали". Это было бы для него выгодно в двух отношениях", — заявил политолог.По словам Ищенко, ВСУ уже с большим трудом удерживают Левобережье. "Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье. Это не значит, что они завтра за Днепр уйдут. Просто у Сырского нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары", — пояснил эксперт.Эксперт также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но Лукашенко воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — описал логику киевского режима собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, запад, владимир зеленский, александр сырский, украина.ру, главные новости, ростислав ищенко, главное, белоруссия, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, срочно, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
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Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"

06:00 30.06.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото
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Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, а у Сырского нет резервов для затыкания дыр. Зеленский может попытаться втянуть Белоруссию в конфликт, чтобы оправдать отступление за Днепр и устроить истерику "на нас напали". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможном втягивании Белоруссии в конфликт, Ищенко заявил, что Зеленский готов нанести удар, чтобы получить ответ и устроить истерику.
"Судя по заявлениям Зеленского, он готов нанести по Белоруссии удар, чтобы получить удар в ответ и устроить истерику: "На нас напали". Это было бы для него выгодно в двух отношениях", — заявил политолог.
По словам Ищенко, ВСУ уже с большим трудом удерживают Левобережье. "Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье. Это не значит, что они завтра за Днепр уйдут. Просто у Сырского нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары", — пояснил эксперт.
Эксперт также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но Лукашенко воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — описал логику киевского режима собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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