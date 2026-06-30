https://ukraina.ru/20260630/ischenko-zelenskiy-gotov-nanesti-udar-po-belorussii-chtoby-ustroit-isteriku-na-nas-napali-1080794671.html

Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"

Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали" - 30.06.2026 Украина.ру

Ищенко: Зеленский готов нанести удар по Белоруссии, чтобы устроить истерику: "На нас напали"

Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, а у Сырского нет резервов для затыкания дыр. Зеленский может попытаться втянуть Белоруссию в конфликт, чтобы оправдать отступление за Днепр и устроить истерику "на нас напали". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-30T06:00

2026-06-30T06:00

2026-06-30T06:00

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Отвечая на вопрос о возможном втягивании Белоруссии в конфликт, Ищенко заявил, что Зеленский готов нанести удар, чтобы получить ответ и устроить истерику. "Судя по заявлениям Зеленского, он готов нанести по Белоруссии удар, чтобы получить удар в ответ и устроить истерику: "На нас напали". Это было бы для него выгодно в двух отношениях", — заявил политолог.По словам Ищенко, ВСУ уже с большим трудом удерживают Левобережье. "Украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье. Это не значит, что они завтра за Днепр уйдут. Просто у Сырского нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары", — пояснил эксперт.Эксперт также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но Лукашенко воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — описал логику киевского режима собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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