"Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян - 30.06.2026 Украина.ру
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"Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян
"Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян - 30.06.2026 Украина.ру
"Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян
Евросоюз рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом 20 июня сообщает издание "Известия"
2026-06-30T07:16
2026-06-30T07:16
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В Евросоюзе обсуждают введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Как сообщают "Известия" со ссылкой на европейский источник, инициатива находится в стадии координации между странами-членами ЕС.Ранее с соответствующим предложением выступили представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте, увязав эту меру с конфликтом на Украине. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что цель обсуждаемых визовых ограничений — дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ, намеченных на 18–20 сентября.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику. Среди подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.В ноябре 2025 года Еврокомиссия уже ограничила выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Однако, по данным статистики, в 2025 году страны ЕС выдали гражданам РФ более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель с начала 2022 года.В МИД России ранее называли ужесточение визовых правил дискриминацией по национальному признаку. На данный момент неизвестно, будет ли принят новый запрет.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, ес, европарламент, украина, латвия, еврокомиссия
Новости, Россия, ЕС, Европарламент, Украина, Латвия, Еврокомиссия

"Дестабилизировать общество": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян

07:16 30.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Евросоюз рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом 20 июня сообщает издание "Известия"
В Евросоюзе обсуждают введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Как сообщают "Известия" со ссылкой на европейский источник, инициатива находится в стадии координации между странами-членами ЕС.
Ранее с соответствующим предложением выступили представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте, увязав эту меру с конфликтом на Украине. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что цель обсуждаемых визовых ограничений — дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ, намеченных на 18–20 сентября.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян. Их планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику. Среди подписантов — Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия уже ограничила выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Однако, по данным статистики, в 2025 году страны ЕС выдали гражданам РФ более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель с начала 2022 года.
В МИД России ранее называли ужесточение визовых правил дискриминацией по национальному признаку. На данный момент неизвестно, будет ли принят новый запрет.
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