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Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"

Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника" - 09.06.2026 Украина.ру

Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"

В рядах украинских войск в Одессе началась паника после последнего удара российского комплекса "Орешник". Об этом 9 июня сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости

2026-06-09T16:07

2026-06-09T16:07

2026-06-09T16:07

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"Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на укреплённый район, и забили тревогу", — заявил эксперт.По его словам, командование ВСУ срочно пытается возвести оборонительные рубежи в Одесской области. Однако "Орешник" не даёт украинским войскам спокойно окопаться. Ранее опубликованные кадры масштабных укреплений подтверждают: Киев готовится к возможному наступлению российской армии на Одессу.После удара "Орешником" украинцы увидели, какие комплексы есть у России и что они способны "разнести в щепки" подобные сооружения, подчеркнул Меркурис. Он также отметил, что угроза потерять Одессу отражает упаднические настроения киевского режима.

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новости, одесса, одесская область, киев, вооруженные силы украины