https://ukraina.ru/20260609/merkuris-v-ryadakh-vsu-v-odesse-nachalas-panika-posle-udara-oreshnika-1080016351.html
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника" - 09.06.2026 Украина.ру
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
В рядах украинских войск в Одессе началась паника после последнего удара российского комплекса "Орешник". Об этом 9 июня сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости
2026-06-09T16:07
2026-06-09T16:07
2026-06-09T16:07
новости
одесса
одесская область
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg
"Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на укреплённый район, и забили тревогу", — заявил эксперт.По его словам, командование ВСУ срочно пытается возвести оборонительные рубежи в Одесской области. Однако "Орешник" не даёт украинским войскам спокойно окопаться. Ранее опубликованные кадры масштабных укреплений подтверждают: Киев готовится к возможному наступлению российской армии на Одессу.После удара "Орешником" украинцы увидели, какие комплексы есть у России и что они способны "разнести в щепки" подобные сооружения, подчеркнул Меркурис. Он также отметил, что угроза потерять Одессу отражает упаднические настроения киевского режима.
одесса
одесская область
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_60:0:740:510_1920x0_80_0_0_fa052f5ff161b8e19fb9d8790d68b19a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, одесская область, киев, вооруженные силы украины
Новости, Одесса, Одесская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
В рядах украинских войск в Одессе началась паника после последнего удара российского комплекса "Орешник". Об этом 9 июня сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости
"Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на укреплённый район, и забили тревогу", — заявил эксперт.
По его словам, командование ВСУ срочно пытается возвести оборонительные рубежи в Одесской области. Однако "Орешник" не даёт украинским войскам спокойно окопаться. Ранее опубликованные кадры масштабных укреплений подтверждают: Киев готовится к возможному наступлению российской армии на Одессу.
После удара "Орешником" украинцы увидели, какие комплексы есть у России и что они способны "разнести в щепки" подобные сооружения, подчеркнул Меркурис. Он также отметил, что угроза потерять Одессу отражает упаднические настроения киевского режима.