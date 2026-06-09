Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника" - 09.06.2026 Украина.ру
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Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника" - 09.06.2026 Украина.ру
Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"
В рядах украинских войск в Одессе началась паника после последнего удара российского комплекса "Орешник". Об этом 9 июня сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости
2026-06-09T16:07
2026-06-09T16:07
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"Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на укреплённый район, и забили тревогу", — заявил эксперт.По его словам, командование ВСУ срочно пытается возвести оборонительные рубежи в Одесской области. Однако "Орешник" не даёт украинским войскам спокойно окопаться. Ранее опубликованные кадры масштабных укреплений подтверждают: Киев готовится к возможному наступлению российской армии на Одессу.После удара "Орешником" украинцы увидели, какие комплексы есть у России и что они способны "разнести в щепки" подобные сооружения, подчеркнул Меркурис. Он также отметил, что угроза потерять Одессу отражает упаднические настроения киевского режима.
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новости, одесса, одесская область, киев, вооруженные силы украины
Новости, Одесса, Одесская область, Киев, Вооруженные силы Украины

Меркурис: в рядах ВСУ в Одессе началась паника после удара "Орешника"

16:07 09.06.2026
 
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В рядах украинских войск в Одессе началась паника после последнего удара российского комплекса "Орешник". Об этом 9 июня сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости
"Они увидели, какой эффект "Орешник" оказал на укреплённый район, и забили тревогу", — заявил эксперт.
По его словам, командование ВСУ срочно пытается возвести оборонительные рубежи в Одесской области. Однако "Орешник" не даёт украинским войскам спокойно окопаться. Ранее опубликованные кадры масштабных укреплений подтверждают: Киев готовится к возможному наступлению российской армии на Одессу.
После удара "Орешником" украинцы увидели, какие комплексы есть у России и что они способны "разнести в щепки" подобные сооружения, подчеркнул Меркурис. Он также отметил, что угроза потерять Одессу отражает упаднические настроения киевского режима.
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