https://ukraina.ru/20260629/putin-situatsiya-s-toplivom-plany-na-sumy-predlozheniya-kieva-peregovory-s-lukashenko-1080767488.html

Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с Лукашенко

Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с Лукашенко - 29.06.2026 Украина.ру

Путин: ситуация с топливом, планы на Сумы, предложения Киева, переговоры с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин вечером 28 июня сделал ряд важных заявлений касательно украинского конфликта и складывающейся в стране ситуации с топливом

2026-06-29T13:11

2026-06-29T13:11

2026-06-29T13:11

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Ситуация на фронтеВ этот день российский президент принял участие в съезде "Единой России", провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке, а также дал интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.В части своего выступления, посвященной происходящему в зоне СВО, Путин отметил, что российские войска сделают все для достижения целей спецоперации. Глава государства описал ситуацию на конкретных направлениях:Донбасс- "Третья армия "Южной" группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению".- В краматорской агломерации Киев приступил к эвакуации промышленных предприятий.- В Красном Лимане ВС РФ осталось освободить 149 домов из 11 тысяч."Это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций, важнейший в ДНР логистический центр".- На добропольском направлении российская армия прорвала хорошо подготовленную трехрядную линию инженерного заграждения."За городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт".- На рубцовском направлении на стыке ЛНР и Харьковской области на левом берегу реки Оскол блокирована группировка ВСУ из 5 тысяч человек.- 96% Константиновки находится под контролем армии РФ.Запорожская область"Большая зона ответственности и у группировки "Днепр", она успешно воюет на ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье".Сумская и Харьковская области- Контратаки ВСУ в Купянске успеха не имели."Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак, успеха не имел".- Продолжается создание буферной зоны в приграничье. Это станет платой киевского режима за вторжение в Курскую область.- До города Сумы российской армии осталось 10,5 км. Политических планов на этот регион нет.Переговоры с УкраинойПутин рассказал, что с украинской стороной сохраняются контакты "по нескольким направлениям, по нескольким линиям"."Мы внимательно относимся - говорю сейчас без всякой иронии - к каждому предложению, которое поступает с той стороны".Президент отметил, что предложения Киева о встрече лидеров двух стран Кремлю "хорошо известны".Предложения УкраиныПутин рассказал, что от Киева поступило предложение отказаться от ударов вглубь территорий друг друга, ограничив боевые действия только ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.По словам главы государства, инициатива ограничить боевые действия четырьмя регионами должна помочь Киеву освободить войска с других направлений, но планов спасать киевский режим у Москвы нет."Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит".Ситуация с топливом в РФТопливно-энергетический комплекс в России работает стабильно и с большим запасом прочности, рассказал Путин."Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят".Определенный дефицит топлива в РФ есть, но он не критичен."Понятно, что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита [топлива]. Это нужно быстрее выходить из ремонтов [объектов ТЭК], нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно".В Крыму ежемесячная потребность в топливе составляет 70 тыс. тонн."В Крыму сейчас запас нескольких дней. Потребности будут обеспечены".Поставки будут осуществляться и по земле, и по морю, добавил он.Противовоздушная оборонаНеобходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО."Все эти средства защиты (ПВО - ред.) у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры".Чего хочет достичь киевский режимУдары по России со стороны Украины имеют цель вызвать раскол в российском обществе, объяснил Путин."Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить - хотя бы на какое-то короткое время - наступление наших войск на линии боевого соприкосновения, создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя - то есть для нашего противника - условиях. Мы не дадим им такого шанса".Могли ли европейцы переубедить Трампа поддержать УкраинуГлава российского государства усомнился, что у лидеров ключевых стран Европы могло получиться убедить американского президента Дональда Трампа усилить давление на РФ."Сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов - это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик".Что произошло на АляскеКомментируя недавние заявления из Вашингтона, по которым в Анкоридже в августе прошлого года на переговорах Путина и Трампа не было заключено никаких соглашений, президент РФ подтвердил, что документов там не подписывалось."Мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Ну, согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу. Но приехали в Анкоридж, сказали: "Да, согласны".Кремль готов продолжать переговоры с Белым домом. После завершения горячей фазы конфликта США с Ираном в Москве ожидают визита американских переговорщиков.Встреча с ЛукашенкоПутин также прокомментировал свою двухдневную встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, после которой не было никаких официальных заявлений. Она прошла на фоне угроз в адрес Минска со стороны украинских властей."Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах, говорили и о гуманитарном сотрудничестве".Путин добавил, что во встрече участвовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава российского государства отметил, что в ходе беседы с Лукашенко они детально не останавливались на теме заявлений, которые последнее время делаются в Киеве в адрес Белоруссии."Эти оценки должен делать президент Белоруссии. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме"."Грубые окрики" не вызывают у белорусского лидера паники, он подходит к этому "очень спокойно, уравновешенно, взвешенно", добавил Путин.Подробнее о последних событиях вокруг Украины - в материале Украина за неделю. Кто кого побеждает.

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эксклюзив, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, александр лукашенко, сво, украина.ру