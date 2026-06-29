https://ukraina.ru/20260629/zaporozhskoe-napravlenie-voennaya-svodka-za-28-iyunya-1080741720.html

Запорожское направление: военная сводка за 28 июня

Запорожское направление: военная сводка за 28 июня - 29.06.2026 Украина.ру

Запорожское направление: военная сводка за 28 июня

Телеграм-канал Украина.ру представляет оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 28 июня, подготовленную военным обозревателем Юрием Котенком

2026-06-29T02:23

2026-06-29T02:23

2026-06-29T02:23

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🟥 Запорожское направление. Восточный фланг:Войска ГрВ "Восток" продолжают давление в направлении логистического маршрута ВСУ Новониколаевка – Орехов, развивая наступление на Запорожье с востока, и отражают попытки его контрнаступления в направлении Комара.Противник пытается удержать рубеж Орехов – Покровское, остановить продвижение ГрВ "Восток" в направлении Запорожья и Ореховского оборонительного района, а также проводит контрнаступательные действия примерно на стыке российских группировок войск "Центр" и "Восток", оказывая сильное давление на правый фланг ГрВ "Восток" в районе Поддубного и Толстого, сковывая часть сил и средств группировки;🟥 Северный (Покровский) участок:Войска ГрВ "Восток" на северном (Покровском) участке ведут тяжёлые встречные бои и продолжают продавливать оборону ВСУ в районе Покровского и в лесах северо-восточнее Великомихайловки (западнее и северо-восточнее Лесного), ведут зачистку территории от просочившихся групп противника.После прорыва и взятия Добропасово ВС РФ вклинились в оборону противника юго-западнее, взяв под контроль Новоскелеватое и Писанцы (в месте впадения р. Гайчур в р. Волчья). Контроль над Писанцами позволил ВС РФ охватить по флангу и локализовать Александровский плацдарм, удерживемый противником на левом берегу р. Волчья, что значительно затруднит его снабжение.🟥 Контроль над Новоскелеватым (на левом берегу р. Гайчур) позволил российским войскам создать плацдарм, несущий угрозу выхода к Черненково и обход Покровского в направлении Катериновки. Ещё более опасна для ВСУ возможность продвижения вдоль трассы Н-15 в направлении Новониколаевки, особенно, если российским войскам удастся продавить противника одновременно со стороны Новоскелеватого и Братского, объединить эти два плацдарма за р. Гайчур и выйти за железную дорогу.Одновременно в направлении Новоукраинки атакуют российские подразделения и севернее Рождественского на рубеже Бойково – Зарница. Противник стремится контратаками по флангам (со стороны Богодаровки и из посадок севернее Андреевки) срезать вклинение ВС РФ в районе Новоскелеватого и окружить подразделения на плацдарме. Идут бои по восстановлению полного контроля над левым берегом р. Волчья на участке Орестополь – Добропасово;🟥 Западный участок:ГрВ "Восток" продолжает наступление в направлении восточного логистического маршрута снабжения Ореховского оборонительного района ВСУ (дороги Новониколаевка – Орехов).В ходе ожесточённых встречных боёв ВС РФ овладели рядом опорных пунктов 3-го рубежа обороны противника, освободили Новосёловку и вышли к району его обороны у Егоровки. Севернее – идут бои на рубеже Ровное – Копани, за Любицкое и позиции ВСУ южнее и севернее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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