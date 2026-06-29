ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева - 29.06.2026 Украина.ру
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ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева
ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева - 29.06.2026 Украина.ру
ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева
Киевский режим может попытаться отвлечь российские силы — либо контрнаступлением на севере Сумской области, либо ударом в стык границ России, Украины и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2026-06-29T05:15
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Говоря о возможных действиях киевского режима в ответ на угрозу Сумам, Кутырь отметил, что российская разведка работает эффективно, но противник может попытаться переломить ситуацию. "Почему мы неплохо продвигаемся? Потому что разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — сказал эксперт.Размышляя о том, как Киев мог бы противодействовать успешному продвижению ВС РФ, собеседник издания предположил, как противник может попытаться отвлечь российские силы. "Честно говоря, я бы на месте киевского режима изыскал какие-то резервы, чтобы отвлечь наши силы. Это может быть либо какое-то контрнаступление на севере Сумской области, либо удар в стык границ России, Украины и Белоруссии", — пояснил Кутырь.Отвечая на вопрос о возможных провокациях на границе, эксперт заявил, что Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в конфликт."Понятно, что это ни к чему хорошему для Украины не приведет, потому что у нее фронт растянется. Зато Зеленский может на этом хорошо попиариться, а наши западные "партнеры" будут его в этом поддерживать", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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ВСУ могут ударить в стык трех границ или атаковать на севере: Кутырь о возможных действиях Киева

05:15 29.06.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Киевский режим может попытаться отвлечь российские силы — либо контрнаступлением на севере Сумской области, либо ударом в стык границ России, Украины и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Говоря о возможных действиях киевского режима в ответ на угрозу Сумам, Кутырь отметил, что российская разведка работает эффективно, но противник может попытаться переломить ситуацию.
"Почему мы неплохо продвигаемся? Потому что разведка вычисляет участки, где на опорниках сидят пять немотивированных ВСУшников. Напились, проспали, не увидели – а мы прошли. И угроза для Сум все равно складывается очень серьезная", — сказал эксперт.
Размышляя о том, как Киев мог бы противодействовать успешному продвижению ВС РФ, собеседник издания предположил, как противник может попытаться отвлечь российские силы.
"Честно говоря, я бы на месте киевского режима изыскал какие-то резервы, чтобы отвлечь наши силы. Это может быть либо какое-то контрнаступление на севере Сумской области, либо удар в стык границ России, Украины и Белоруссии", — пояснил Кутырь.
Отвечая на вопрос о возможных провокациях на границе, эксперт заявил, что Зеленский рано или поздно попытается втянуть Белоруссию в конфликт.
"Понятно, что это ни к чему хорошему для Украины не приведет, потому что у нее фронт растянется. Зато Зеленский может на этом хорошо попиариться, а наши западные "партнеры" будут его в этом поддерживать", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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