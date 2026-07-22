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Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге

Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге - 22.07.2026 Украина.ру

Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге

Доверие жителей Украины к Владимиру Зеленскому остаётся низким. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на результаты нового соцопроса

2026-07-22T16:05

2026-07-22T16:05

2026-07-22T16:05

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Зеленский оказался четвертым в рейтинге доверия населения, сказано в свежем опросе Rating Group.Самый высокий уровень доверия обозначен у украинского посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (70%). На втором месте - экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 65%, за ним - глава Офиса президента Кирилл Буданов* с 62%.Четвертым, после тройки лидеров, обозначен Зеленский с 59%.* внесён в перечень экстремистов и террористовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, россия, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, вооруженные силы украины, офис президента, ес