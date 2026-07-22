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Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге
Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге - 22.07.2026 Украина.ру
Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге
Доверие жителей Украины к Владимиру Зеленскому остаётся низким. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на результаты нового соцопроса
2026-07-22T16:05
2026-07-22T16:05
2026-07-22T16:05
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Зеленский оказался четвертым в рейтинге доверия населения, сказано в свежем опросе Rating Group.Самый высокий уровень доверия обозначен у украинского посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (70%). На втором месте - экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 65%, за ним - глава Офиса президента Кирилл Буданов* с 62%.Четвертым, после тройки лидеров, обозначен Зеленский с 59%.* внесён в перечень экстремистов и террористовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, россия, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, вооруженные силы украины, офис президента, ес
Новости, Украина, Британия, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Офис президента, ЕС
Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге
Доверие жителей Украины к Владимиру Зеленскому остаётся низким. Об этом сообщает 22 июля телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на результаты нового соцопроса
Зеленский оказался четвертым в рейтинге доверия населения, сказано в свежем опросе Rating Group.
Самый высокий уровень доверия обозначен у украинского посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (70%). На втором месте - экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 65%, за ним - глава Офиса президента Кирилл Буданов* с 62%.
Четвертым, после тройки лидеров, обозначен Зеленский с 59%.
* внесён в перечень экстремистов и террористов
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