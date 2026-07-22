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В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"
В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома" - 22.07.2026 Украина.ру
В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"
Немецкие власти одобрили расширение производства на заводе в Лингене, который теперь сможет выпускать тепловыделяющие элементы российского типа. Об этом 22 июля сообщает газета Zeit
2026-07-22T16:09
2026-07-22T16:09
2026-07-22T16:11
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Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало разрешение при соблюдении строгих условий безопасности. "Завод <...> теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой ведомство.Завод управляется компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH, входящей во французский атомный концерн Framatome. Предприятие намерено выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ, принадлежащего "Росатому".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, украина, росатом, вооруженные силы украины, россия, ес, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, Германия, Украина, Росатом, Вооруженные силы Украины, Россия, ЕС, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)
В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"
16:09 22.07.2026 (обновлено: 16:11 22.07.2026)
Немецкие власти одобрили расширение производства на заводе в Лингене, который теперь сможет выпускать тепловыделяющие элементы российского типа. Об этом 22 июля сообщает газета Zeit
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало разрешение при соблюдении строгих условий безопасности.
"Завод <...> теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой ведомство.
Завод управляется компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH, входящей во французский атомный концерн Framatome.
Предприятие намерено выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ, принадлежащего "Росатому".
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