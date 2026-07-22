https://ukraina.ru/20260722/ognevoe-porazhenie-vsu-na-shirokom-fronte-alekhin-pro-uspekhi-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1081740519.html

Огневое поражение ВСУ на широком фронте: Алехин про успехи ВС РФ в Харьковской области

Огневое поражение ВСУ на широком фронте: Алехин про успехи ВС РФ в Харьковской области - 22.07.2026 Украина.ру

Огневое поражение ВСУ на широком фронте: Алехин про успехи ВС РФ в Харьковской области

Российские войска на Харьковском направлении наносят ежедневные удары по бригадам ВСУ и нацгвардии, продвигаясь к Захаровке и Резниково. Суточные потери противника на этом участке составили около 210 человек и восемь единиц бронетехники. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

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Характеризуя обстановку на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что группировка "Север" активно продвигается к Захаровке и Резниково. "Группировка войск "Север" активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково, создавая реальные возможности и предпосылки для окружения украинских подразделений в этом районе", — пояснил обозреватель.По словам Алёхина, ежедневно наносятся удары по подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригадам нацгвардии у Белого Колодезя и Липцев.Обозреватель уточнил, что суточные потери украинской армии на этом участке составили около 210 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, 15 автомобилей и два комплекса РЭБ.Алёхин подчеркнул, что удары наносятся по широкому фронту. "Огневое поражение также наносилось по позициям и технике противника на широком фронте – от Харькова и Слатино до Золочева и Крысино", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей Лопани" на сайте Украина.ру.Современная война не прощает ошибок. Сегодня дешевый беспилотник может нанести ущерб на миллиарды, если система ПВО не сработает на опережение. Подробнее об этом — в материале "Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.

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