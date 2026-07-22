https://ukraina.ru/20260722/vperedi-rossii-vsey-yuzhno-russkiy-zemskiy-soyuz-v-dele-stolypinskogo-pereseleniya-krestyan-1081639760.html

Впереди России всей: Южно-Русский земский союз в деле "столыпинского" переселения крестьян

Впереди России всей: Южно-Русский земский союз в деле "столыпинского" переселения крестьян - 22.07.2026 Украина.ру

Впереди России всей: Южно-Русский земский союз в деле "столыпинского" переселения крестьян

21 июля 1906 года Совет министров России возглавил Пётр Столыпин. Организованная им аграрная реформа сподвигла на переезд за Урал большую массу крестьянства. Наибольшее число переселенцев дали Полтавская и Черниговская губернии, причём земские органы Полтавщины организовали Южно-Русскую областную земскую переселенческую организацию

2026-07-22T16:00

2026-07-22T16:00

2026-07-22T16:00

история

история

российская империя

россия

сибирь

дальний восток

екатерина ii

николай ii

сельское хозяйство

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081742416_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e62aabedfb2ab569aafee805abb3fab1.jpg

Переселенческая политика столыпинского правительства была обусловлена, прежде всего, социально-экономическими и геополитическими факторами. Ссылающийся на расчёты дореволюционных статистиков белорусский исследователь Пётр Крючек отмечает, что преобладавшая тогда трёхпольная система севооборота могла прокормить примерно 50 человек на квадратном километре полезной площади. В условиях Белоруссии это делало "излишним" около 30% сельского населения. Ситуация в малороссийских губерниях усугублялась ещё и рекордным малоземельем крестьян: 1,5–2 десятины на "мужскую душу" (при норме выживания минимум в 4–5 десятин).Соседи по зауральским владениям державы Романовых проявляли большой интерес к малолюдным российским провинциям Сибири и Дальнего Востока. Соответственно, напрашивалось перемещение безземельных крестьян из европейской в азиатскую части страны. Вовлечение же в хозяйственный оборот ранее пустовавших зауральских земель сулило дополнительные прибыли для экономики.Новосёлы безвозмездно получали землю в "частное владение на правах постоянного наследственного пользования" из расчёта по 12-15 десятин на одну "мужскую душу". Кроме того, на обзаведение хозяйством выплачивались единовременные пособия в 165 рублей (в Сибири) и 200 рублей (для Дальнего Востока).За счёт казны на первом этапе переселенческой кампании полностью покрывались расходы на переезд. Однако в связи с большим количеством желающих воспользоваться программой переезда и ограниченностью бюджетных средств правительство было вынуждено перейти лишь к частичной компенсации транспортных издержек.Созданные специально для перевозки крестьянских семей вместе со своим скарбом и скотом вагоны стали неофициально именовать "столыпинскими". Царское правительство заказывало такие вагоны тысячами. После установления "диктатуры пролетариата" и начала массовых репрессий "столыпинские вагоны" стали использоваться для перевозки заключённых, в связи с чем данное понятие получило негативную эмоциональную окраску.В общей сложности в 1906-14 годах в Сибирь мигрировало более 3 млн человек. Фактически это была самая массовая переселенческая кампания в истории Российской империи. В сравнении с другими аналогичными программами сибирские новосёлы получали больше, чем рядовые новосербских полков в середине XVIII века, но меньше, чем задунайские колонисты (болгары и гагаузы) в начале XIX века.Тем самым Столыпин воспользовался уже отработанным механизмом закрепления за Россией слабо освоенных территорий, правда не за счёт привлечения иностранных переселенцев. В отличие же от правительств Екатерины II и Александра I, Столыпин в силу новых обстоятельств делал ставку на вольную колонизацию, а не на перемещение крепостных и государственных крестьян.В марте 1911 года переселение было объявлено свободным по выбору самих переселяющихся. Единственным условием передачи в собственность земли на новом месте являлся обязательный осмотр участка ходоками.Последние являлись, как правило, домохозяевами, но могли представлять интересы не только своих семей, но и целых сельских обществ. Организованные ходоческие группы следовали на земли, распределённые специальной развёрсткой между губерниями и уездами Европейской России. В случае достижения договорённости о переселении между ходоком и местной администрацией в путь отправлялась крестьянская семья или целое поселение.Миграция на Восток стимулировалась не только материальными благами, но и широкой агитационно-пропагандистской кампанией правительства. Как отмечает доктор исторических наук Владимир Шевченко, издавались сотни тысяч брошюр, плакатов, листовок, посвящённых переезду за Урал. Ходоки получали от чиновников переселенческого ведомства данные о месторасположении земельных участков, их плодородии, водоснабжении и др.Проволочки с выдачей необходимых документов от государственных чиновников приводили к тому, что около половины всех переселенцев предпочитали не дожидаться получения всех полагающихся документов, а заниматься поиском земли самовольно. Первоначально "самовольщиков" принимали в зауральских регионах лишь при наличии свободных переселенческих участков. Затем для них был организован специальный земельный фонд.Несмотря на меры господдержки, ходоков и переселенцев ждали большие затруднения: поезда для них зачастую следовали без чёткого расписания, сутками простаивая в тупиках и на полустанках, выделяемые правительством подъёмные деньги вместо покупки инвентаря и семян приходилось тратить на прокорм до получения первого урожая.В этих условиях значительную помощь новосёлам оказывали земские органы. При этом губернское земство Полтавщины выступило пионером движения содействия крестьянскому переселению. По его инициативе была создана Южно-Русская областная земская переселенческая организация, объединившая усилия также земцев Черниговщины, Харьковщины, Екатеринославщины, Херсонщины, Киевщины, а также Таврической и Воронежской губерний.В Полтаве размещалось Бюро организации, центральный орган самоуправления этой губернии вносил наибольший вклад в её финансирование, поскольку Полтавщина давала наибольшее число новосёлов в масштабах всей России: свыше 160 тыс. (в 1906-14 годах). За ней следовала Черниговская губерния – более 140 тыс. переселенцев. Харьковская губерния в рамках южно-российского региона занимала третью строчку (90-100 тыс. человек), но во всероссийском масштабе уступала Могилёвской губернии (110-115 тыс.)Мотивация земских органов участвовать в переселенческом проекте правительства Столыпина включала несколько аспектов. Отправляя "излишних" крестьян на восток, те избавляли себя от необходимости предоставлять нуждающимся регулярную продовольственную и финансовую помощь, снижали нагрузку на местную социальную сферу, улучшали криминогенную ситуацию.Чтобы облегчить переезд земляков на новые земли и уменьшить процент "обратничества" (в среднем по стране доля вернувшихся обратно в европейские губернии превышала 17%), земские органы выделяли ссуды на путевые расходы и обустройство, открывали врачебно-питательные пункты на путях следования, снабжали дешёвым инвентарём и семенами. Правда, следует учитывать, что эти меры поддержки осуществлялись в основном на государственные средства, потому что правительство выделяло значительные субсидии и кредиты межземскому союзу на нужды переселения.Мощная поддержка южнорусских земцев очень поспособствовала переезду за Урал более 1 млн человек, основная часть которых осела в Томской и Енисейской губерниях, Акмолинской области, а также на Дальнем Востоке.От редактора: именно в ходе этих переселений появились районы компактного проживания украинской диаспоры в Сибири ("Серый клин") и на Дальнем Востоке ("Зелёный клин"). В 90-е годы украинские националисты пытались вести работу с их населением, но не преуспели.

https://ukraina.ru/20260616/ukrainskoe-dose-prezentovalo-knigu-tabachnika-petr-stolypin-nam-nuzhna-velikaya-rossiya-1080264906.html

https://ukraina.ru/20240919/1057552920.html

https://ukraina.ru/20241010/1057982849.html

российская империя

россия

сибирь

дальний восток

украина

малороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, российская империя, россия, сибирь, дальний восток, екатерина ii, николай ii, сельское хозяйство, переселенцы, 1900-е, 1910-е, украина, история малороссии, малороссия