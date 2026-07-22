https://ukraina.ru/20260722/pochemu-zelenskiy-soglasilsya-smenit-rukovodstvo-vsu-kartonnyy-maydan-pobedil-1081740701.html

Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил

Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил - 22.07.2026 Украина.ру

Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил

Владимир Зеленский был вынужден пойти на экстренную смену военного командования, уступив давлению экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом 22 июля сообщают СМИ

2026-07-22T15:50

2026-07-22T15:50

2026-07-22T15:50

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владимир зеленский

россия

михаил федоров

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ес

генштаб

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Зеленский отправил в отставку верного лично ему главкома ВСУ Александра Сырского, а вслед за ним уйдёт и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Новым главкомом назначен Михаил Драпатый. Это решение иначе как экстренным назвать сложно — ещё накануне казалось, что президенту удалось переломить ситуацию.По-видимому, у делегата глобалистов Фёдорова нашлись несокрушимые аргументы. Вполне возможно, он дал Зеленскому прослушать отрывки неких аудиозаписей с его узнаваемым голосом — слухи об их существовании давно стали частью украинского информационного фона. После такой публикации президенту стало бы не до борьбы за военный бюджет. "Картонный" майдан победил — Зеленский послушно исполнил требования праздношатающейся "креативной молодёжи". О протестах по всей Украине – Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в странеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина, владимир зеленский, россия, михаил федоров, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, генштаб, новости