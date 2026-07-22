https://ukraina.ru/20260722/pochemu-zelenskiy-soglasilsya-smenit-rukovodstvo-vsu-kartonnyy-maydan-pobedil-1081740701.html
Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил
Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил - 22.07.2026 Украина.ру
Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил
Владимир Зеленский был вынужден пойти на экстренную смену военного командования, уступив давлению экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом 22 июля сообщают СМИ
2026-07-22T15:50
2026-07-22T15:50
2026-07-22T15:50
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владимир зеленский
россия
михаил федоров
александр сырский
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Зеленский отправил в отставку верного лично ему главкома ВСУ Александра Сырского, а вслед за ним уйдёт и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Новым главкомом назначен Михаил Драпатый. Это решение иначе как экстренным назвать сложно — ещё накануне казалось, что президенту удалось переломить ситуацию.По-видимому, у делегата глобалистов Фёдорова нашлись несокрушимые аргументы. Вполне возможно, он дал Зеленскому прослушать отрывки неких аудиозаписей с его узнаваемым голосом — слухи об их существовании давно стали частью украинского информационного фона. После такой публикации президенту стало бы не до борьбы за военный бюджет. "Картонный" майдан победил — Зеленский послушно исполнил требования праздношатающейся "креативной молодёжи". О протестах по всей Украине – Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в странеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, владимир зеленский, россия, михаил федоров, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, генштаб, новости
Украина, Владимир Зеленский, Россия, Михаил Федоров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ЕС, Генштаб, Новости
Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил
Владимир Зеленский был вынужден пойти на экстренную смену военного командования, уступив давлению экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом 22 июля сообщают СМИ
Зеленский отправил в отставку верного лично ему главкома ВСУ Александра Сырского, а вслед за ним уйдёт и начальник Генштаба Андрей Гнатов. Новым главкомом назначен Михаил Драпатый. Это решение иначе как экстренным назвать сложно — ещё накануне казалось, что президенту удалось переломить ситуацию.
По-видимому, у делегата глобалистов Фёдорова нашлись несокрушимые аргументы. Вполне возможно, он дал Зеленскому прослушать отрывки неких аудиозаписей с его узнаваемым голосом — слухи об их существовании давно стали частью украинского информационного фона. После такой публикации президенту стало бы не до борьбы за военный бюджет.
"Картонный" майдан победил — Зеленский послушно исполнил требования праздношатающейся "креативной молодёжи". О протестах по всей Украине – Зеленского взяли за горло? Эксперты и политики о ситуации в стране
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