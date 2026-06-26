https://ukraina.ru/20260626/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-polnostyu-utrativ-initsiativu-vsu-perekhodit-k-glukhoy-oborone-1080657071.html

Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходит к глухой обороне

Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходит к глухой обороне - 26.06.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходит к глухой обороне

Армия России продолжает вести наступательные действия на всех участках фронта. В Красном Лимане окружен гарнизон ВСУ. Завершается освободительная операция в Константиновке, а тем временем наши ДРГ уже замечены на окраинах Алексеево-Дружковки. Под Харьковом и Сумами противник сдаёт оборонительные позиции, обстреливая приграничные районы России.

2026-06-26T06:13

2026-06-26T06:13

2026-06-26T07:06

россия

красный лиман

владимир путин

родион мирошник

вооруженные силы украины

впк

запорожская аэс

константиновка

эксклюзив

геннадий алехин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68e18c5045ffa4dc10302d2ec3b15b48.png

В ночь на 23 июня российские войска нанесли по территории Украины серию точечных воздушных и ракетных ударов, сопровождавшихся объявлением воздушной тревоги в ряде регионов. По данным профильных источников, прилетам подверглись транспортные узлы (включая Ровненскую область, где целями стали железнодорожная инфраструктура, используемая для поставок, и топливные базы), а также объекты топливно-энергетического комплекса и места хранения техники. В Киеве не раз объявлялась воздушная тревога.Ударам подверглись объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. По информации от Минобороны РФ, атакованы склады горючего, цеха производства и места хранения беспилотников. Поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В зоне СВО также нейтрализовали и перехватили еще 13 авиабомб ВСУ, пять ракет Storm Shadow британского производства и 462 беспилотника. Практически целиком исчезла группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области, по ней нанесли удар авиабомбами ФАБ. В российских силовых структурах добавили, что ключевые рубежи обороны противника на этом участке фронта оказались оголены.В зоне ответственности группировки войск "Север" штурмовые подразделения\ и группы продвигаются и захватывают опорники и районы обороны противника в Сумской и Харьковской областях. В лесном массиве в районе населенного пункта Иволжанское противник, к примеру, развернул РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии. Спецназу "северян" хватило одного прицельного попадания дроном, чтобы уничтожить установку. Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского (Сумская область), командование ВСУ перебросили семь боевых групп из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. Просочившиеся к окраинам села личный состав противника понес потери, большинство солдат-штурмовиков противника были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия.На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои уже непосредственно в Петро-Ивановке, а также на соседнем участке в районе улиц и окрестностях населенного пункта Казачья Лопань. Они расположены в северо-восточной части Харьковской области. На Купянском направлении кадрами с геолокацией зафиксировано увеличение подразделениями армии России зоны контроля в Куриловке. Обстреляна позиция наших бойцов на западной окраине населенного пункта. Наши штурмовики группировки войск "Запад" повторно зачистили Подолы и саму Куриловку. На Рубцовском участке российские боевые самолеты нанесли мощный удар ФАБом по насыпной переправе через Северский Донец в селении Студенок. Подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ лишились важной логистической артерии на "Карповском выступе", что, в свою очередь, ослабит и позиции, оставшихся разрозненных групп противника в районе Красного Лимана.Становится очевидным, что украинские подразделения доживают последние дни в Красном Лимане. Любое сопротивление со стороны врага в Красном Лимане потеряло смысл, из-за чего многие солдаты пытаются бросить позиции. Об этом рассказали и пленные военнослужащие ВСУ По их словам подразделения украинской армии несут серьезные потери и массово отступают под натиском наступающих сил. Командование при этом абсолютно никак не помогает своим подразделениям в городе. Отправляя солдат на позиции в западную часть Красного Лимана, офицеры выделили им крайне скудный продуктовый паек и всего по четыре магазина с патронами без гранат. Брошенные своими командирами военнослужащие были вынуждены пить дождевую воду из котлована, пока не попали в плен.Позже в Минобороны РФ подтвердили, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление и уничтожают разрозненные подразделения ВСУ. Опубликована видеозапись, на которой наши бойцы подняли флаг России в промзоне на южной окраине Красного Лимана, подтверждая окружение ВСУ на земле. Осталось "горлышко", но оно непригодно для логистики из-за узости. Согласно кадрам с геолокацией, бойцы ВС РФ с флагами России свободно перемещаются по промзоне и около железнодорожной станции Купянск-Сортировочный. Под наш контроль перешел военный городок Куриловка-1. С учетом опубликованных днями ранее видеозаписей из соседних населенных пунктов, можно смело констатировать, что штурмовики группировки "Запад" зачистили в Купянске Заосколье.Ситуация в зоне ответственности группировки "Юг" также меняется в лучшую сторону. Наши бойцы подняли российские флаги на севере Константиновки в микрорайоне Червоный на улице Преображенская, подтверждая тем самым полную зачистку восточной части города. За минувшие дни разведывательные группы ВС РФ проникли вплоть до Алексеево-Дружковки. Это только подтверждает и свидетельствует о том, что украинская армия испытывает большие трудности в Константиновке, где нарушены линии снабжения, что позволяет нашим бойцам беспрепятственно перемещаться через Новоселовский район на север. Таким образом, после освобождения Константиновки армия Россия не собирается делать временную паузу.ВС РФ также планомерно уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки, подтвердили в Минобороны России. Украинская группировка в этом районе лишились почти сотни солдат и десятков единиц бронетехники. Командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса сообщил, что украинским бойцам уже некуда выходить: все подходы к городу и выходы из него контролируют наши армейские подразделения.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. На Добропольском участке продолжаются упорные и жесткие боестолкновения, а в тылу врага уничтожается логистическая инфраструктура. В Павлограде нанесён удар по механическому заводу — ключевому звену украинского ВПК. После прилёта началась сильная детонация, что говорит о попадании в склады или цеха снаряжения.На Днепропетровском направлении российские войска продолжают продвижение в лесном массиве за рекой Волчья. Военные эксперты отмечают, что ВС РФ расширяют плацдарм севернее реки, действуя с опорой на населенные пункты Искра, Александроград и Новоселовка. В зоне ответственности группировки войск "Днепр" российской армии удалось полностью стабилизировать ситуацию в Степногорске, вынудив группы спецназа противника "Артан" перенаправить свои резервы на восток, к дороге Т-08−12. В Запорожье нашей разведкой фиксируются поставки топлива, боеприпасов, переброска живой силы ВСУ, а также точки сборки дронов. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ увеличили число атак беспилотников на Запорожскую АЭС и Энергодар.В Черном море ВС РФ вводят блокаду черноморских портов. "Геранью" поражен сухогруз "VICTRESS" под флагом Панамы. На сухогрузе возник масштабный пожар. Всего за сутки атакованы три торговых судна, которые рискнули добраться до портов Украины. Как отмечают наши эксперты и аналитики, серьезно обострилась ситуация в Крыму и Севастополе. Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять нашу ПВО малыми налётами. Причём в первую очередь в районе Крымского моста! Украина продолжает получать западную военную помощь и наращивает собственное производство БПЛА – следующий удар может оказаться куда более массированным.Утром 24 июня стало известно, что Севастополь обесточен. Причина: атака украинских беспилотников. Губернатор Развожаев сообщил: На объектах энергетической инфраструктуры введён особый режим, специалисты оценивают масштаб возможных повреждений и принимают меры по восстановлению подачи электроэнергии. Но и Россия не сидит сложа руки. Удары по украинским тыловым объектам, по путям снабжения, по энергетике уже наносятся. И противнику стоит хорошенько призадуматься: а сможет ли он вообще нанести этот удар, когда наши ракеты доберутся до его складов и аэродромов?Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных академий и училищ высказался об ударах ВСУ по российской инфраструктуре. По его словам, противник наносит их с целью раскачать российское общество. При этом Путин отметил, что беспилотники огромным потоком поступают на Украину с Запада. Однако бить по России со своей территории западные страны не решаются.Глава государства также высказался о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы России поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения. Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. Президент добавил, что российские военные "долбят противника на фронте каждый божий день" и в результате придут "туда, куда нужно". При этом главной составляющей успеха СВО Путин назвал воинские коллективы. Президент РФ подчеркнул, что никакие достижения в производстве современных вооружений не смогут заменить мужества и профессионализма российских бойцов. Также он напомнил о важной миссии бойцов СВО — освобождении исторических территорий России и защите людей.Подробнее о том, что происходит сейчас вблизи первой столицы Украины - в статье "Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризов"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

красный лиман

константиновка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, красный лиман, владимир путин, родион мирошник, вооруженные силы украины, впк, запорожская аэс, константиновка, эксклюзив, геннадий алехин, украина, спецоперация