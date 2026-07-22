Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко - 22.07.2026 Украина.ру
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T16:06
2026-07-22T16:06
видео
сша
россия
москва
ростислав ищенко
дональд трамп
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081741841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e37cdd3ffb7184c5d86f2a5ac705afc.png
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, Россия дала понять, что применит оружие первой по неядерным странам из НАТО, а Запад все еще колеблется между "голубями" и "ястребами". Ищенко рассказал, что переговоры о новом мире – это не Стамбул за неделю, а многолетняя конференция, которая начнется только "после Украины":00:20 – Гибель Украины как условие для большого торга;13:13 – Нефтяная война и переориентация США;24:04 – Визит Трампа и новый мировой порядок.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
сша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081741841_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01055bd4a20b81269628d380fba0e1af.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, москва, ростислав ищенко, дональд трамп, нато, украина.ру, видео
Видео, США, Россия, Москва, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру

Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко

16:06 22.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, Россия дала понять, что применит оружие первой по неядерным странам из НАТО, а Запад все еще колеблется между "голубями" и "ястребами". Ищенко рассказал, что переговоры о новом мире – это не Стамбул за неделю, а многолетняя конференция, которая начнется только "после Украины":

00:20 – Гибель Украины как условие для большого торга;
13:13 – Нефтяная война и переориентация США;
24:04 – Визит Трампа и новый мировой порядок.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАРоссияМоскваРостислав ИщенкоДональд ТрампНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:42Тюрьму освободили на Запорожском направлении СВО, Maersk плывёт в обход Украины. Новости СВО
16:34Били из Харьковской области: Алёхин про удары ВСУ по Белгороду и ответные действия ВС РФ
16:31Смертность на Украине почти вчетверо превышает рождаемость
16:09В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"
16:06Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
16:05Зеленского опустили на четвёртое место в рейтинге
16:02Военкор Коц: потеря Великой Новосёлки — частично "заслуга" нового главкома ВСУ Драпатого
16:00Впереди России всей: Южно-Русский земский союз в деле "столыпинского" переселения крестьян
15:57Недобрые кадровые перестановки на Украине, Болгария поддержала войну на Ближнем Востоке. Новости к 16.00
15:50Почему Зеленский согласился сменить руководство ВСУ: "картонный" майдан победил
15:49Огневое поражение ВСУ на широком фронте: Алехин про успехи ВС РФ в Харьковской области
15:49Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс
15:42От чудовищной эскалации к стратегическому тупику: Курбанов о развитии конфликта на Ближнем Востоке
15:39Сообщается о прилетах в Изюме Харьковской области, а также в Сумской области
15:35"А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского
15:32"Давай [потеряем] Украину вместе": жена нового главкома ВСУ публиковала плакаты против Зеленского
15:21Удары по портам Одесской области, генералам ВСУ найдут применение. Новости СВО
15:15Геннадий Алёхин: Под Волчанском уничтожена группа колумбийских наёмников ВСУ
15:12Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам
15:08Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать, но ответит неконвенциональной войной
Лента новостейМолния