https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html

Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко

Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко - 22.07.2026 Украина.ру

Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 22.07.2026

2026-07-22T16:06

2026-07-22T16:06

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москва

ростислав ищенко

дональд трамп

нато

украина.ру

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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, Россия дала понять, что применит оружие первой по неядерным странам из НАТО, а Запад все еще колеблется между "голубями" и "ястребами". Ищенко рассказал, что переговоры о новом мире – это не Стамбул за неделю, а многолетняя конференция, которая начнется только "после Украины":00:20 – Гибель Украины как условие для большого торга;13:13 – Нефтяная война и переориентация США;24:04 – Визит Трампа и новый мировой порядок.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

сша

россия

москва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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