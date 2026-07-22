https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко - 22.07.2026 Украина.ру
Визит Трампа в Москву? Куда США попытаются заманить Россию — Ищенко
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T16:06
2026-07-22T16:06
2026-07-22T16:06
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ростислав ищенко
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нато
украина.ру
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, Россия дала понять, что применит оружие первой по неядерным странам из НАТО, а Запад все еще колеблется между "голубями" и "ястребами". Ищенко рассказал, что переговоры о новом мире – это не Стамбул за неделю, а многолетняя конференция, которая начнется только "после Украины":00:20 – Гибель Украины как условие для большого торга;13:13 – Нефтяная война и переориентация США;24:04 – Визит Трампа и новый мировой порядок.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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