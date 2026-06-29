ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО
Туристы могут воспользоваться услугами аэропортов юга России. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T21:45
2026-06-29T21:45
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🟦 Сняты ограничения в аэропортах Краснодара и Сочи, сооьщиает Росавиация.🟥 Отражена атака ещё одного БПЛА, пытавшегося атаковать Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;🟥 Удары наносятся по Запорожью, Харькову и Харьковской области;🟥 Также в Сумах после удара начались перебои электроснабжения, сообщила местная ОГА;🟥 Продолжается борьба с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Кубани после атаки БПЛА ночью 28 июня, сообщает оперативный штаб региона."Площадь пожара на Славянском НПЗ с момента начала возгорания сократилась в четыре раза. На месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России", - сказано в сообщении.🟦 МИД РФ констатирует, что "киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ наносят удары по подконтрольной ВСУ территории. Новости СВО

21:45 29.06.2026
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийФото: Игорь Гомольский
Фото: Игорь Гомольский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Туристы могут воспользоваться услугами аэропортов юга России. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 Сняты ограничения в аэропортах Краснодара и Сочи, сооьщиает Росавиация.
🟥 Отражена атака ещё одного БПЛА, пытавшегося атаковать Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин;
🟥 Удары наносятся по Запорожью, Харькову и Харьковской области;

🟥 Также в Сумах после удара начались перебои электроснабжения, сообщила местная ОГА;
🟥 Продолжается борьба с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Кубани после атаки БПЛА ночью 28 июня, сообщает оперативный штаб региона.
"Площадь пожара на Славянском НПЗ с момента начала возгорания сократилась в четыре раза. На месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России", - сказано в сообщении.
🟦 МИД РФ констатирует, что "киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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