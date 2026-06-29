Трамп анонсировал переговоры с Ираном в Катаре - 29.06.2026 Украина.ру
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Трамп анонсировал переговоры с Ираном в Катаре
Трамп анонсировал переговоры с Ираном в Катаре - 29.06.2026 Украина.ру
Трамп анонсировал переговоры с Ираном в Катаре
Неоднократно заявлявший о победе над Ираном президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с исламской республикой в столице Катара. Об этом Трамп написал в своей соцсети
2026-06-29T16:14
2026-06-29T16:14
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"Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!" - написал Трамп в Truth Social.Незадолго до этого между Вашингтоном и Тегераном были достигнуты договорённости, позволившие улучшить ситуацию с судоходством в Ормузском проливе. При этом были отмечены атаки на грузовые суда, в том числе перевозившие нефть в интересах западных кампаний.В Швейцарии прошла встреча делегаций США и Ирана, которую премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф назвал успешной. По его словам, переговоры прошли в позитивной атмосфере, стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней, и договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.Первый раунд технических переговоров завершился минувшей ночью. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что благодаря посредничеству Пакистана и Катара удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов и запустить план восстановления республики.Встрече предшествовало дистанционное подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего прекращение огня на всех фронтах, включая операцию Израиля в Ливане, а также снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Однако в субботу Иран вновь объявил о перекрытии прохода, обвинив США в нарушении соглашения из-за действий Израиля, и пригрозил, что финальная сделка окажется под угрозой, если Вашингтон срочно не примет меры в отношении Тель-Авива.В начале года Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и готовности вести с исламской республикой переговоры только о полной и безоговорочной капитуляции. Ранее в новостях: Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на землеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, катар, дональд трамп, мид, украина.ру, война в иране, ближний восток, переговоры, новости переговоров, мир без границ
Новости, Иран, США, Катар, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, война в Иране, Ближний Восток, переговоры, новости переговоров, Мир без границ

Трамп анонсировал переговоры с Ираном в Катаре

16:14 29.06.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Неоднократно заявлявший о победе над Ираном президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с исламской республикой в столице Катара. Об этом Трамп написал в своей соцсети
"Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!" - написал Трамп в Truth Social.
Незадолго до этого между Вашингтоном и Тегераном были достигнуты договорённости, позволившие улучшить ситуацию с судоходством в Ормузском проливе. При этом были отмечены атаки на грузовые суда, в том числе перевозившие нефть в интересах западных кампаний.
В Швейцарии прошла встреча делегаций США и Ирана, которую премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф назвал успешной. По его словам, переговоры прошли в позитивной атмосфере, стороны согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое должно быть подписано в течение 60 дней, и договорились о создании комитета для надзора за мирным процессом.
Первый раунд технических переговоров завершился минувшей ночью. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что благодаря посредничеству Пакистана и Катара удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов и запустить план восстановления республики.
Встрече предшествовало дистанционное подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего прекращение огня на всех фронтах, включая операцию Израиля в Ливане, а также снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Однако в субботу Иран вновь объявил о перекрытии прохода, обвинив США в нарушении соглашения из-за действий Израиля, и пригрозил, что финальная сделка окажется под угрозой, если Вашингтон срочно не примет меры в отношении Тель-Авива.
В начале года Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и готовности вести с исламской республикой переговоры только о полной и безоговорочной капитуляции.
Ранее в новостях: Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня
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