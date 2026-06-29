https://ukraina.ru/20260629/diversanty-vmesto-raket-iran-menyaet-taktiku-i-ugrozhaet-bazam-ssha-na-zemle-1080759359.html

Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле

Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле - 29.06.2026 Украина.ру

Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле

Тегеран больше не намерен ограничиваться ракетными обстрелами — в дело могут вступить диверсионные группы на территории государств Залива. Об этом 29 июня сообщает "Царьград" со ссылкой на военного аналитика, полковника запаса Александра Перенджиева

2026-06-29T11:17

2026-06-29T11:17

2026-06-29T11:34

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александр перенджиев

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По его словам, обычными ракетными ударами Иран может не ограничиться и уже способен начать наземную операцию в соседних странах. В зоне риска — Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты."Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это создаёт угрозу не только для военных, но и для всей логистической инфраструктуры США в регионе", — заявил эксперт.В КСИР уже дали понять: американские удары не решат проблему иранского контроля над Ормузским проливом. Любая активизация в прибрежных зонах автоматически ставит под удар мировые цены на энергоносители."Это совсем не ведёт к снижению эскалации", — резюмировал Перенджиев. Срыв перемирия стал спусковым крючком: Тегеран переходит от ракетных шахмат к наземным шашкам, рискуя втянуть в конфликт армии арабских монархий. Об этом – в материале "Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана

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новости, иран, сша, тегеран , александр перенджиев, дональд трамп, мир без границ