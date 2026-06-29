https://ukraina.ru/20260629/diversanty-vmesto-raket-iran-menyaet-taktiku-i-ugrozhaet-bazam-ssha-na-zemle-1080759359.html
Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле
Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле - 29.06.2026 Украина.ру
Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле
Тегеран больше не намерен ограничиваться ракетными обстрелами — в дело могут вступить диверсионные группы на территории государств Залива. Об этом 29 июня сообщает "Царьград" со ссылкой на военного аналитика, полковника запаса Александра Перенджиева
2026-06-29T11:17
2026-06-29T11:17
2026-06-29T11:34
новости
иран
сша
тегеран
александр перенджиев
дональд трамп
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080088757_0:101:1352:861_1920x0_80_0_0_fc04bcda6d344b4cf16ae2372c4cc529.jpg
По его словам, обычными ракетными ударами Иран может не ограничиться и уже способен начать наземную операцию в соседних странах. В зоне риска — Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты."Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это создаёт угрозу не только для военных, но и для всей логистической инфраструктуры США в регионе", — заявил эксперт.В КСИР уже дали понять: американские удары не решат проблему иранского контроля над Ормузским проливом. Любая активизация в прибрежных зонах автоматически ставит под удар мировые цены на энергоносители."Это совсем не ведёт к снижению эскалации", — резюмировал Перенджиев. Срыв перемирия стал спусковым крючком: Тегеран переходит от ракетных шахмат к наземным шашкам, рискуя втянуть в конфликт армии арабских монархий. Об этом – в материале "Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
иран
сша
тегеран
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0b/1080088757_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_1cfc94d182c7e2bdf15bfe2e13ea5c7b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , александр перенджиев, дональд трамп, мир без границ
Новости, Иран, США, Тегеран , Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Мир без границ
Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле
11:17 29.06.2026 (обновлено: 11:34 29.06.2026)
Тегеран больше не намерен ограничиваться ракетными обстрелами — в дело могут вступить диверсионные группы на территории государств Залива. Об этом 29 июня сообщает "Царьград" со ссылкой на военного аналитика, полковника запаса Александра Перенджиева
По его словам, обычными ракетными ударами Иран может не ограничиться и уже способен начать наземную операцию в соседних странах. В зоне риска — Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.
"Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это создаёт угрозу не только для военных, но и для всей логистической инфраструктуры США в регионе", — заявил эксперт.
В КСИР уже дали понять: американские удары не решат проблему иранского контроля над Ормузским проливом. Любая активизация в прибрежных зонах автоматически ставит под удар мировые цены на энергоносители.
"Это совсем не ведёт к снижению эскалации", — резюмировал Перенджиев.
Срыв перемирия стал спусковым крючком: Тегеран переходит от ракетных шахмат к наземным шашкам, рискуя втянуть в конфликт армии арабских монархий. Об этом – в материале "Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана