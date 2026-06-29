https://ukraina.ru/20260629/sily-pvo-za-den-sbili-nad-regionami-rossii-72-ukrainskikh-bpla-1080739119.html

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 29.06.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 28 июня сообщило в своём телеграм-канале

2026-06-29T00:38

2026-06-29T00:38

2026-06-29T00:38

украина.ру

россия

пво

минобороны рф

вс рф

краснодарский край

азовское море

белгородская область

брянская область

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077098555_0:95:1264:806_1920x0_80_0_0_f83fb995f16e779bdf25a56b299bfd82.jpg

"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

краснодарский край

азовское море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

смоленск

тверь

московская область

крым

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, пво, минобороны рф, вс рф, краснодарский край, азовское море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, смоленск, тверь, московская область, крым, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация