Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 29.06.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 29.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 28 июня сообщило в своём телеграм-канале
2026-06-29T00:38
2026-06-29T00:38
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"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Россия, ПВО, Минобороны РФ, ВС РФ, краснодарский край, Азовское море, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Смоленск, Тверь, Московская область, Крым, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

00:38 29.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 28 июня сообщило в своём телеграм-канале
"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.
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