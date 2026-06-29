"Россия не будет стоять в стороне": Алехин о возможной провокации Киева против Белоруссии - 29.06.2026 Украина.ру
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"Россия не будет стоять в стороне": Алехин о возможной провокации Киева против Белоруссии
"Россия не будет стоять в стороне": Алехин о возможной провокации Киева против Белоруссии - 29.06.2026 Украина.ру
"Россия не будет стоять в стороне": Алехин о возможной провокации Киева против Белоруссии
Россия не останется в стороне при возможной вооруженной провокации Киева против Белоруссии. Белорусская армия боеспособна и мотивирована, а совместные учения учитывают современные реалии войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-29T15:56
2026-06-29T15:56
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Киевский режим переходит к новому витку террора: Владимир Зеленский утвердил план так называемой "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", которую должны реализовать ВСУ и СБУ.По словам Алехина, Зеленский самостоятельно ничего не предпримет, поскольку на него, вероятно, давят западные кураторы. Как отметил эксперт, если давление усилится, Киев может пойти на вооружённую провокацию, включая проникновение диверсионных групп на территорию республики.Как отметил аналитик, армия Белоруссии готова к отражению возможной агрессии. "Что представляет из себя белорусская армия? Этого не знает никто. Информация в плане численности и вооружений очень скудная. Но самое главное, что она боеспособная", — пояснил собеседник издания.Алехин также подчеркнул, что белорусские военные сохранили традиции качественной подготовки. "Более того, во время чеченских кампаний я часто пересекался с выходцами из Белоруссии. Я не могу назвать ни одного из них, который не был бы мотивирован и подготовлен. И вот эта традиция преемственности в подготовке и обучении у них сохранилась", — добавил эксперт."Я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, геннадий алехин, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, война, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, армия, провокация
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"Россия не будет стоять в стороне": Алехин о возможной провокации Киева против Белоруссии

15:56 29.06.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Россия не останется в стороне при возможной вооруженной провокации Киева против Белоруссии. Белорусская армия боеспособна и мотивирована, а совместные учения учитывают современные реалии войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Киевский режим переходит к новому витку террора: Владимир Зеленский утвердил план так называемой "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", которую должны реализовать ВСУ и СБУ.
По словам Алехина, Зеленский самостоятельно ничего не предпримет, поскольку на него, вероятно, давят западные кураторы. Как отметил эксперт, если давление усилится, Киев может пойти на вооружённую провокацию, включая проникновение диверсионных групп на территорию республики.
Как отметил аналитик, армия Белоруссии готова к отражению возможной агрессии. "Что представляет из себя белорусская армия? Этого не знает никто. Информация в плане численности и вооружений очень скудная. Но самое главное, что она боеспособная", — пояснил собеседник издания.
Алехин также подчеркнул, что белорусские военные сохранили традиции качественной подготовки. "Более того, во время чеченских кампаний я часто пересекался с выходцами из Белоруссии. Я не могу назвать ни одного из них, который не был бы мотивирован и подготовлен. И вот эта традиция преемственности в подготовке и обучении у них сохранилась", — добавил эксперт.
"Я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуации вокруг Украины — в материале "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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