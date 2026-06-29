https://ukraina.ru/20260629/predlozhenie-kieva--lovushka-putin-obyasnil-skrytuyu-ugrozu-khronika-sobytiy-na-utro-29-iyunya--1080751329.html

Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня

Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру

Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня

Президент России Владимир Путин раскрыл истинную цель предложения Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами. Тем временем ожидается, что США и Иран проведут переговоры в ближайшие дни, несмотря на обмен ударами

2026-06-29T10:00

2026-06-29T10:00

2026-06-29T10:04

эксклюзив

хроники

россия

сша

иран

владимир путин

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хезболла

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080593875_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_c6947609b96fd9ea3322ba536b412867.jpg

"Хитрость Киева": Путин объяснил, зачем Зеленскому ограниченное перемириеПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что предложение киевского режима ограничить боевые действия четырьмя регионами является попыткой перебросить украинские войска с других участков фронта. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Ранее стало известно, что Киев выдвинул инициативу о прекращении боевых действий в границах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Однако, по словам российского лидера, это предложение имеет скрытую военную подоплеку.Таким образом, президент России указал на то, что Киев пытается использовать предложение о локальном прекращении огня как тактический маневр для перегруппировки сил и усиления своих подразделений на ключевых направлениях. Стоит отметить, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "дух Анкориджа точно мёртв" — Москве и Киеву пора садиться за стол переговоров."Любой мирный план, разработанный без Украины, обречён стать духом и исчезнуть. Москва должна... сесть за стол переговоров... Если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мёртв", — написал он в X.В Москве неоднократно подчеркивали, что любые инициативы киевского режима следует рассматривать с учетом их реальных целей, а не декларируемых намерений.Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия готова к переговорам, однако они должны учитывать сложившиеся реалии и гарантировать безопасность мирного населения. В Кремле также отмечали, что Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, что делает киевский режим несамостоятельным в принятии решений и вынуждает его действовать в интересах своих зарубежных кураторов.Ливанский кризис подтолкнул США и Иран к переговорамСоединенные Штаты и Иран в ближайшие дни могут провести переговоры, несмотря на недавнюю эскалацию и взаимные удары, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран также договорились прекратить взаимные атаки.Кроме того, 30 июня в столице Катара Дохе стороны планируют провести переговоры, посвященные ситуации вокруг Ормузского пролива — одной из ключевых транспортных артерий для мировых поставок нефти.Катализатором нынешнего витка напряженности стала ситуация вокруг Ливана, где накануне Израиль и ливанское правительство подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое должно стать основой для будущего мирного урегулирования. Документ предполагает признание права обеих сторон "жить в мире" и восстановление контроля ливанской армии над всей территорией страны после разоружения "негосударственных вооруженных групп" — под которыми, судя по всему, подразумевается шиитское движение "Хезболла".Однако "Хезболла" уже заявила, что не будет выполнять эти договоренности, так как в них не участвовала. Лидер движения Наим Кассем подчеркнул, что у Израиля нет выбора, кроме как полностью вывести войска из Ливана и прекратить вторжения на его сушу, море и в воздушное пространство. После подписания соглашения сторонники группировки вышли на массовые протесты в Бейруте, называя документ "сделкой о капитуляции". Они блокировали дороги, в том числе маршруты к аэропорту, а ливанские силовики применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов.На этом фоне Вашингтон и Тегеран вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и заявил, что американские военные нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников. По иранским данным, в ночь на 28 июня несколько взрывов прогремели в городах Бендер-Ленг и Бендер-Конг на юге страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США атаковали пять прибрежных постов иранского флота — под предлогом якобы нарушавшего договор корабля. В ответ КСИР объявил о начале операции с применением ракет и дронов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. "Любая возможная агрессия противника под любым предлогом, как атаки США, произошедшие за последние дни, встретит сокрушительный ответ", — предупредили в Корпусе стражей.Напомним, накануне уже произошел обмен ударами между Ираном и США, после чего был атакован танкер в Ормузском проливе. В Тегеране, очевидно, стремятся сохранить "Хезболлу" как доминирующую вооруженную силу на юге Ливана и, в целом, в стране. Поэтому не исключено, что недавние атаки Ирана на судно в проливе — это ответ на попытку "отодвинуть" движение от ливанских договоренностей. Причем, возможно, не последний.Между тем израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страну беспокоит риторика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, и пообещал обратиться к США. Об этом пишет The Times of Israel."Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы очень серьёзно относимся к этим словам. Привлечём внимание наших американских друзей к этим заявлениям", — подчеркнул Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров.В Москве внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В Кремле неоднократно заявляли, что любая дестабилизация в регионе несет риски для глобальной безопасности, и призывали стороны проявлять сдержанность. В МИД РФ также обращают внимание на то, что попытки Вашингтона переформатировать баланс сил в регионе через односторонние соглашения и силовое давление могут привести к непредсказуемым последствиям.Фронтовая сводкаДежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня массированная атака БПЛА была отражена над территориями 14 регионов страны.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Кроме того, перехваты осуществлялись в небе над Калужской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и ударных беспилотников продолжают продвигаться вперед. Авиация наносит удары по переправам, через которые противник пытается перебрасывать резервы, а также по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Украинские формирования предпринимают контратаки в районах Шандриголово и Редкодуба, однако, по данным Минобороны, успеха не имеют.На Днепровском направлении российские войска развивают наступление после освобождения Новоскелеватого. Наши подразделения заняли населенный пункт Писанцы и продолжают продвижение в сторону Богодаровки, расширяя плацдарм для дальнейших ударов по оборонительным рубежам противника.В Константиновке продолжается зачистка юго-западной части города. По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки под контроль российских войск перешло еще 26 зданий. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, активно используя беспилотные летательные аппараты и пытаясь закрепиться на отдельных рубежах, однако продвижение ВС РФ не останавливается.На Северском направлении российские подразделения продвигаются к Ореховатке, уничтожая укрепления и опорные пункты украинских формирований. Продолжается расширение зоны контроля вдоль канала Северский Донец — Донбасс.На Добропольском направлении существенных изменений в линии фронта не зафиксировано. Российские войска закрепляются на достигнутых рубежах и ведут разведку для выявления слабых мест в обороне противника.

россия

сша

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, сша, иран, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, мир без границ