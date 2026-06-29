Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет" - 29.06.2026 Украина.ру
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Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет"
Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет" - 29.06.2026 Украина.ру
Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет"
Основатель "Бисмарк-диалога", потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк заявил, что Североатлантический альянс исчерпал себя. Об этом 29 июня сообщают СМИ
2026-06-29T13:15
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"Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно", — подчеркнул фон Бисмарк.По его словам, многие в Германии разделяют это мнение. Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не сможет выжить без США, а Евросоюз не в состоянии его заменить.Потомок железного канцлера, предостерегавшего Германию от войны с Россией, вновь напомнил: военные блоки существуют, пока есть противник. А когда его нет, альянс превращается в инструмент эскалации. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Германия, Россия, США, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, Украина.ру, Мир без границ

Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет"

13:15 29.06.2026 (обновлено: 13:24 29.06.2026)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Основатель "Бисмарк-диалога", потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк заявил, что Североатлантический альянс исчерпал себя. Об этом 29 июня сообщают СМИ
"Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно", — подчеркнул фон Бисмарк.
По его словам, многие в Германии разделяют это мнение.
Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не сможет выжить без США, а Евросоюз не в состоянии его заменить.
Потомок железного канцлера, предостерегавшего Германию от войны с Россией, вновь напомнил: военные блоки существуют, пока есть противник. А когда его нет, альянс превращается в инструмент эскалации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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