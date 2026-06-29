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Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет"

Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет" - 29.06.2026 Украина.ру

Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО: "Варшавского договора больше нет"

Основатель "Бисмарк-диалога", потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк заявил, что Североатлантический альянс исчерпал себя. Об этом 29 июня сообщают СМИ

2026-06-29T13:15

2026-06-29T13:15

2026-06-29T13:24

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"Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно", — подчеркнул фон Бисмарк.По его словам, многие в Германии разделяют это мнение. Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не сможет выжить без США, а Евросоюз не в состоянии его заменить.Потомок железного канцлера, предостерегавшего Германию от войны с Россией, вновь напомнил: военные блоки существуют, пока есть противник. А когда его нет, альянс превращается в инструмент эскалации. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, германия, россия, сша, владимир путин, йенс столтенберг, нато, ес, украина.ру, мир без границ