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Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств

Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств - 29.06.2026 Украина.ру

Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств

Депутаты парламента Франции готовятся в третий раз проголосовать за легализацию эвтаназии и содействия самоубийству. Об этом 29 июня пишет французская газета Le Figaro

2026-06-29T22:04

2026-06-29T22:04

2026-06-29T22:04

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Как и в двух предыдущих чтениях большинство в зале заседаний Дворца Бурбонов склоняется в пользу текста продвигаемого правительством законопроекта о "французской модели ухода за умирающими". В рамках этого документа чиновники намерены нормативно урегулировать аспекты самоубийства (эвтаназии) . После более чем двух лет обсуждений окончательный вариант документа начинает обретать форму. Национальное собрание в третий раз проголосует во вторник, 30 июня, по законопроекту о праве на эвтаназию. В субботу члены парламента восстановили версию текста, близкую к той, которая была принята во втором чтении в феврале прошлого года, отметило издание. "В полупустом зале, где царило ощутимое напряжение, члены парламента вновь обсудили важное изменение, принятое в комитете: свободный выбор между эвтаназией и ассистированным самоубийством . Как и предусматривалось в первоначальном проекте закона, разработанном правительством, самостоятельный прием смертельного вещества пациентами, имеющими право на ассистированную смерть, станет нормой. Только тем, кто физически не в состоянии совершить этот акт, препарат будет введен медицинским работником. Этим работником может быть врач или медсестра", - сообщила французская газета.Парламентарии обсудили поправку от партии "Национальное объединение" (ребрендинг "Национального Фронта Жан-Мари Ле Пена), исключавшая врачей из процесса. У неё нашлось неожиданно много сторонников.Больше новостей дня представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, франция, украина, россия, владимир путин, украина.ру, ес, всемирный день предотвращения самоубийств, суицид, европа, религия