https://ukraina.ru/20260629/parlament-frantsii-snova-gotovitsya-golosovat-za-gosregulirovanie-samoubiystv-1080793136.html
Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств
Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств - 29.06.2026 Украина.ру
Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств
Депутаты парламента Франции готовятся в третий раз проголосовать за легализацию эвтаназии и содействия самоубийству. Об этом 29 июня пишет французская газета Le Figaro
2026-06-29T22:04
2026-06-29T22:04
2026-06-29T22:04
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Как и в двух предыдущих чтениях большинство в зале заседаний Дворца Бурбонов склоняется в пользу текста продвигаемого правительством законопроекта о "французской модели ухода за умирающими". В рамках этого документа чиновники намерены нормативно урегулировать аспекты самоубийства (эвтаназии) . После более чем двух лет обсуждений окончательный вариант документа начинает обретать форму. Национальное собрание в третий раз проголосует во вторник, 30 июня, по законопроекту о праве на эвтаназию. В субботу члены парламента восстановили версию текста, близкую к той, которая была принята во втором чтении в феврале прошлого года, отметило издание. "В полупустом зале, где царило ощутимое напряжение, члены парламента вновь обсудили важное изменение, принятое в комитете: свободный выбор между эвтаназией и ассистированным самоубийством . Как и предусматривалось в первоначальном проекте закона, разработанном правительством, самостоятельный прием смертельного вещества пациентами, имеющими право на ассистированную смерть, станет нормой. Только тем, кто физически не в состоянии совершить этот акт, препарат будет введен медицинским работником. Этим работником может быть врач или медсестра", - сообщила французская газета.Парламентарии обсудили поправку от партии "Национальное объединение" (ребрендинг "Национального Фронта Жан-Мари Ле Пена), исключавшая врачей из процесса. У неё нашлось неожиданно много сторонников.Больше новостей дня представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, франция, украина, россия, владимир путин, украина.ру, ес, всемирный день предотвращения самоубийств, суицид, европа, религия
Новости, Франция, Украина, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, Всемирный день предотвращения самоубийств, суицид, Европа, Религия
Парламент Франции снова готовится голосовать за госрегулирование самоубийств
Депутаты парламента Франции готовятся в третий раз проголосовать за легализацию эвтаназии и содействия самоубийству. Об этом 29 июня пишет французская газета Le Figaro
Как и в двух предыдущих чтениях большинство в зале заседаний Дворца Бурбонов склоняется в пользу текста продвигаемого правительством законопроекта о "французской модели ухода за умирающими". В рамках этого документа чиновники намерены нормативно урегулировать аспекты самоубийства (эвтаназии) .
После более чем двух лет обсуждений окончательный вариант документа начинает обретать форму. Национальное собрание в третий раз проголосует во вторник, 30 июня, по законопроекту о праве на эвтаназию.
В субботу члены парламента восстановили версию текста, близкую к той, которая была принята во втором чтении в феврале прошлого года, отметило издание.
"В полупустом зале, где царило ощутимое напряжение, члены парламента вновь обсудили важное изменение, принятое в комитете: свободный выбор между эвтаназией и ассистированным самоубийством . Как и предусматривалось в первоначальном проекте закона, разработанном правительством, самостоятельный прием смертельного вещества пациентами, имеющими право на ассистированную смерть, станет нормой. Только тем, кто физически не в состоянии совершить этот акт, препарат будет введен медицинским работником. Этим работником может быть врач или медсестра", - сообщила французская газета.
Парламентарии обсудили поправку от партии "Национальное объединение" (ребрендинг "Национального Фронта Жан-Мари Ле Пена), исключавшая врачей из процесса. У неё нашлось неожиданно много сторонников.
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