https://ukraina.ru/20260629/nato-korrektiruet-razmer-finansovoy-pomoschi-kievu-iz-za-ssha---smi-1080773951.html

НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ

НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ - 29.06.2026 Украина.ру

НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ

НАТО пересчитывает сумму финансирования военной помощи Украине в связи с позицией США, сообщает Corriere della Sera

2026-06-29T14:54

2026-06-29T14:54

2026-06-29T15:01

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По информации источников в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находился экс-премьер Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение Европейским союзом 90 миллиардов евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева. Однако теперь, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны НАТО.Ранее предполагалось, что общий объем помощи достигнет 70 миллиардов долларов, из которых 40 миллиардов — новые обязательства. Однако теперь эти планы пересматриваются. Инициатива о выделении средств исходила от Германии, но участие Вашингтона оставалось под вопросом. Окончательное решение будет принято на саммите 7–8 июля.О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.

киев

сша

украина

мир без границ

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, виктор орбан, сша, нато, украина.ру, украина, мир без границ