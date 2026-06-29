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НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ
НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ - 29.06.2026 Украина.ру
НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ
НАТО пересчитывает сумму финансирования военной помощи Украине в связи с позицией США, сообщает Corriere della Sera
2026-06-29T14:54
2026-06-29T14:54
2026-06-29T15:01
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По информации источников в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находился экс-премьер Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение Европейским союзом 90 миллиардов евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева. Однако теперь, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны НАТО.Ранее предполагалось, что общий объем помощи достигнет 70 миллиардов долларов, из которых 40 миллиардов — новые обязательства. Однако теперь эти планы пересматриваются. Инициатива о выделении средств исходила от Германии, но участие Вашингтона оставалось под вопросом. Окончательное решение будет принято на саммите 7–8 июля.О других событиях - в материале Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, виктор орбан, сша, нато, украина.ру, украина, мир без границ
Новости, Киев, Виктор Орбан, США, НАТО, Украина.ру, Украина, Мир без границ
НАТО корректирует размер финансовой помощи Киеву из-за США - СМИ
14:54 29.06.2026 (обновлено: 15:01 29.06.2026)
НАТО пересчитывает сумму финансирования военной помощи Украине в связи с позицией США, сообщает Corriere della Sera
По информации источников в Брюсселе, пока у власти в Венгрии находился экс-премьер Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение Европейским союзом 90 миллиардов евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева.
Однако теперь, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны НАТО.
"Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить 10-12 миллиардов долларов", — передает издание слова собеседников.
Ранее предполагалось, что общий объем помощи достигнет 70 миллиардов долларов, из которых 40 миллиардов — новые обязательства. Однако теперь эти планы пересматриваются. Инициатива о выделении средств исходила от Германии, но участие Вашингтона оставалось под вопросом.
Окончательное решение будет принято на саммите 7–8 июля.