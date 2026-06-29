Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
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Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
Город-герой Севастополь снова восстановил обеспечение электричеством гражданских объектов после очередного налёта бывших соотечественников. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T22:26
2026-06-29T22:26
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В период с 14:00 до 20:00 по МСК средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФДругие новости к этому часу:🟥 В Луганске звучит сирена, сообщают местные СМИ;🟥 В Мелитополе звучит тревога по БПЛА;🟥 Три человека погибли и 13 пострадали в ДНР в понедельник из-за ударов украинских дронов, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.🟥 В Воронеже тревога в в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — сообщает губернатор Гусев. В Россошанском районе также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;🟥 Снят режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сохраняется просьба к горожанам не включать все электроприборы в квартире одновременно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, луганск, севастополь, россия, денис пушилин, олег гусев, михаил развожаев, украина.ру, днр, лнр, донбасс, новые регионы, мелитополь
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Луганск, Севастополь, Россия, Денис Пушилин, Олег Гусев, Михаил Развожаев, Украина.ру, ДНР, ЛНР, Донбасс, Новые регионы, Мелитополь

Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО

22:26 29.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
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© РИА Новости . Сергей Мирный
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Город-герой Севастополь снова восстановил обеспечение электричеством гражданских объектов после очередного налёта бывших соотечественников. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
В период с 14:00 до 20:00 по МСК средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ

Другие новости к этому часу:

🟥 В Луганске звучит сирена, сообщают местные СМИ;
🟥 В Мелитополе звучит тревога по БПЛА;

🟥 Три человека погибли и 13 пострадали в ДНР в понедельник из-за ударов украинских дронов, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.
🟥 В Воронеже тревога в в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — сообщает губернатор Гусев. В Россошанском районе также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;
🟥 Снят режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сохраняется просьба к горожанам не включать все электроприборы в квартире одновременно.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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