https://ukraina.ru/20260629/lugansk-zhdt-nalta-sevastopol-vosstanovil-elektrosnabzhenie-novosti-svo-1080793286.html

Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО

Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру

Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО

Город-герой Севастополь снова восстановил обеспечение электричеством гражданских объектов после очередного налёта бывших соотечественников. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T22:26

2026-06-29T22:26

2026-06-29T22:26

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В период с 14:00 до 20:00 по МСК средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФДругие новости к этому часу:🟥 В Луганске звучит сирена, сообщают местные СМИ;🟥 В Мелитополе звучит тревога по БПЛА;🟥 Три человека погибли и 13 пострадали в ДНР в понедельник из-за ударов украинских дронов, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.🟥 В Воронеже тревога в в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — сообщает губернатор Гусев. В Россошанском районе также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;🟥 Снят режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сохраняется просьба к горожанам не включать все электроприборы в квартире одновременно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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