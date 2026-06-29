https://ukraina.ru/20260629/lugansk-zhdt-nalta-sevastopol-vosstanovil-elektrosnabzhenie-novosti-svo-1080793286.html
Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО - 29.06.2026 Украина.ру
Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
Город-герой Севастополь снова восстановил обеспечение электричеством гражданских объектов после очередного налёта бывших соотечественников. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T22:26
2026-06-29T22:26
2026-06-29T22:26
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В период с 14:00 до 20:00 по МСК средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФДругие новости к этому часу:🟥 В Луганске звучит сирена, сообщают местные СМИ;🟥 В Мелитополе звучит тревога по БПЛА;🟥 Три человека погибли и 13 пострадали в ДНР в понедельник из-за ударов украинских дронов, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.🟥 В Воронеже тревога в в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — сообщает губернатор Гусев. В Россошанском районе также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;🟥 Снят режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сохраняется просьба к горожанам не включать все электроприборы в квартире одновременно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Луганск ждёт налёта, Севастополь восстановил электроснабжение. Новости СВО
Город-герой Севастополь снова восстановил обеспечение электричеством гражданских объектов после очередного налёта бывших соотечественников. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
В период с 14:00 до 20:00 по МСК средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ
Другие новости к этому часу:
🟥 В Луганске звучит сирена, сообщают местные СМИ;
🟥 В Мелитополе звучит тревога по БПЛА;
🟥 Три человека погибли и 13 пострадали в ДНР в понедельник из-за ударов украинских дронов, сообщил глава народной республики Денис Пушилин.
🟥 В Воронеже тревога в в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, — сообщает губернатор Гусев. В Россошанском районе также объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;
🟥 Снят режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сохраняется просьба к горожанам не включать все электроприборы в квартире одновременно.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.