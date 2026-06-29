https://ukraina.ru/20260629/glavnoe-za-noch-29-iyunya-1080746009.html
Главное за ночь 29 июня
Главное за ночь 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру
Главное за ночь 29 июня
Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T08:54
2026-06-29T08:54
2026-06-29T08:54
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Премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс сначала объяснил строительство якобы проблемами занятости населения в регионе. Однако после подчеркнул, что такое предприятие позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз, уточнил портал LSM.🟦 Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека ООН в Женеве, пока украинским НПО обеспечивают максимальное сопровождение, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне рекордной жары в Европе напомнил, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров.В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее.🟦 Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, заверил Си Цзиньпин.🟦 Тринадцать человек пострадали в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, говорится в сообщении пресс-службы города Ибинь.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_91f6499dcc8577a57c5216534695aa78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, си цзиньпин, родион мирошник, кирилл дмитриев, украина.ру, оон, ес
Новости, Россия, Европа, Си Цзиньпин, Родион Мирошник, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, ООН, ЕС
Главное за ночь 29 июня
Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру
Премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс сначала объяснил строительство якобы проблемами занятости населения в регионе.
Однако после подчеркнул, что такое предприятие позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз, уточнил портал LSM.
🟦 Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека ООН в Женеве, пока украинским НПО обеспечивают максимальное сопровождение, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне рекордной жары в Европе напомнил, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее.
🟦 Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, заверил Си Цзиньпин.
🟦 Тринадцать человек пострадали в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, говорится в сообщении пресс-службы города Ибинь.