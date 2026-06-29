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Главное за ночь 29 июня

Главное за ночь 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру

Главное за ночь 29 июня

Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-29T08:54

2026-06-29T08:54

2026-06-29T08:54

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Премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс сначала объяснил строительство якобы проблемами занятости населения в регионе. Однако после подчеркнул, что такое предприятие позволит оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики в случае возникновения угроз, уточнил портал LSM.🟦 Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека ООН в Женеве, пока украинским НПО обеспечивают максимальное сопровождение, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне рекордной жары в Европе напомнил, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров.В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее.🟦 Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, заверил Си Цзиньпин.🟦 Тринадцать человек пострадали в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, говорится в сообщении пресс-службы города Ибинь.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, европа, си цзиньпин, родион мирошник, кирилл дмитриев, украина.ру, оон, ес