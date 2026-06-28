Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине - 28.06.2026 Украина.ру
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Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине
Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине - 28.06.2026 Украина.ру
Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине
Президент Молдавии Майя Санду предложила привязать вопрос Приднестровья к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 июня сообщает Point
2026-06-28T16:45
2026-06-28T16:45
новости
приднестровье
молдавия
украина
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По её словам, вопрос нахождения российских военных в Приднестровье постоянно обсуждается с Кишинёвом и европейскими партнёрами. Санду заявила, что в случае переговоров о прекращении войны на Украине Евросоюз мог бы также рассмотреть приднестровский вопрос, включая мирный вывод российских войск из региона.Ранее Молдавия уже представила в Брюсселе план поэтапной "мирной реинтеграции" Приднестровья. Кишинёв пытается использовать украинский кризис для решения собственных задач, втягивая Евросоюз в давление на Москву и Тирасполь. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, приднестровье, молдавия, украина
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина

Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине

16:45 28.06.2026
 
© AP / Rafiq Maqbool
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP / Rafiq Maqbool
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Президент Молдавии Майя Санду предложила привязать вопрос Приднестровья к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 июня сообщает Point
По её словам, вопрос нахождения российских военных в Приднестровье постоянно обсуждается с Кишинёвом и европейскими партнёрами.
Санду заявила, что в случае переговоров о прекращении войны на Украине Евросоюз мог бы также рассмотреть приднестровский вопрос, включая мирный вывод российских войск из региона.
Ранее Молдавия уже представила в Брюсселе план поэтапной "мирной реинтеграции" Приднестровья. Кишинёв пытается использовать украинский кризис для решения собственных задач, втягивая Евросоюз в давление на Москву и Тирасполь.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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