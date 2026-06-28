Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине
© AP / Rafiq Maqbool
© AP / Rafiq Maqbool
Президент Молдавии Майя Санду предложила привязать вопрос Приднестровья к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 июня сообщает Point
По её словам, вопрос нахождения российских военных в Приднестровье постоянно обсуждается с Кишинёвом и европейскими партнёрами.
Санду заявила, что в случае переговоров о прекращении войны на Украине Евросоюз мог бы также рассмотреть приднестровский вопрос, включая мирный вывод российских войск из региона.
Ранее Молдавия уже представила в Брюсселе план поэтапной "мирной реинтеграции" Приднестровья. Кишинёв пытается использовать украинский кризис для решения собственных задач, втягивая Евросоюз в давление на Москву и Тирасполь.
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