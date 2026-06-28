https://ukraina.ru/20260628/sandu-khochet-vklyuchit-vyvod-rossiyskikh-voysk-iz-pridnestrovya-v-peregovory-po-ukraine-1080732637.html

Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине

Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине - 28.06.2026 Украина.ру

Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине

Президент Молдавии Майя Санду предложила привязать вопрос Приднестровья к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 28 июня сообщает Point

2026-06-28T16:45

2026-06-28T16:45

2026-06-28T16:45

новости

приднестровье

молдавия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066692070_0:0:2659:1495_1920x0_80_0_0_3a54dc23df04c4ae7abcba49f82d44ab.jpg

По её словам, вопрос нахождения российских военных в Приднестровье постоянно обсуждается с Кишинёвом и европейскими партнёрами. Санду заявила, что в случае переговоров о прекращении войны на Украине Евросоюз мог бы также рассмотреть приднестровский вопрос, включая мирный вывод российских войск из региона.Ранее Молдавия уже представила в Брюсселе план поэтапной "мирной реинтеграции" Приднестровья. Кишинёв пытается использовать украинский кризис для решения собственных задач, втягивая Евросоюз в давление на Москву и Тирасполь. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

приднестровье

молдавия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приднестровье, молдавия, украина