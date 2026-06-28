Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии - 28.06.2026 Украина.ру
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Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии
Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии - 28.06.2026 Украина.ру
Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии
Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер нацелился на кресло генерального секретаря НАТО. Об этом 28 июня сообщает The Observer
2026-06-28T18:15
2026-06-28T18:22
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По данным британских СМИ, Стармер рассматривает возможность занять пост генсека альянса после ухода с должности главы правительства. Его политическое будущее активно обсуждается внутри Лейбористской партии, где вероятным преемником всё чаще называют мэра Большого Манчестера Энди Бернэма.Согласно материалу газеты, хотя заключение политических "сделок" не является сильной стороной Стармера, без устойчивой поддержки правительства его шансы на пост генсека НАТО практически отсутствуют.Работа премьер-министра существенно изменила публичный образ Стармера и осложнила его политические перспективы. При этом переход на пост генсека НАТО рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов дальнейшей карьеры. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что при Стармере Лондон делал всё, чтобы Киев наращивал террористическую активность. Сам он заявлял о готовности отправить британские войска на Украину. Об этом – в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева
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новости, киев, британия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, нато
Новости, Киев, Британия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, НАТО

Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии

18:15 28.06.2026 (обновлено: 18:22 28.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruПремьер-министр Британии Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост
Премьер-министр Британии Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер нацелился на кресло генерального секретаря НАТО. Об этом 28 июня сообщает The Observer
По данным британских СМИ, Стармер рассматривает возможность занять пост генсека альянса после ухода с должности главы правительства.
Его политическое будущее активно обсуждается внутри Лейбористской партии, где вероятным преемником всё чаще называют мэра Большого Манчестера Энди Бернэма.
Согласно материалу газеты, хотя заключение политических "сделок" не является сильной стороной Стармера, без устойчивой поддержки правительства его шансы на пост генсека НАТО практически отсутствуют.
Работа премьер-министра существенно изменила публичный образ Стармера и осложнила его политические перспективы. При этом переход на пост генсека НАТО рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов дальнейшей карьеры.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что при Стармере Лондон делал всё, чтобы Киев наращивал террористическую активность. Сам он заявлял о готовности отправить британские войска на Украину.
Об этом – в материале Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева
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