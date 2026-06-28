https://ukraina.ru/20260628/ili-tuman-ili-truba-chtoby-nakopit-sily-pod-sumami-nuzhno-obmanut-protivnika--ekspert-1080721235.html

Или туман, или "труба": чтобы накопить силы под Сумами, нужно обмануть противника — эксперт

Или туман, или "труба": чтобы накопить силы под Сумами, нужно обмануть противника — эксперт - 28.06.2026 Украина.ру

Или туман, или "труба": чтобы накопить силы под Сумами, нужно обмануть противника — эксперт

Для накопления крупных сил под Сумами необходимо скрыть передвижение войск от разведки противника. Однако с каждым месяцем это становится всё труднее: ВСУ расширяют свои килл-зоны до 30 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2026-06-28T05:00

2026-06-28T05:00

2026-06-28T05:00

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"Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно иметь достаточно крупную группировку. К сожалению, мы ее сейчас не можем накопить из-за того, что ВСУ активно используют дроновые килл-зоны", — сказал эксперт.Отвечая на вопрос, почему под Сумами пока не удаётся накопить крупные силы, Кутырь назвал две проблемы — дроновые килл-зоны противника и нехватка ресурсов. "И то, и другое. Нам нужно сосредоточить много сил в определенном месте. Для этого надо обмануть противника. Как это можно сделать? Или туман, или "труба". Как только эти условия выполняются, малая авиация ВСУ нас не останавливает", — сказал эксперт.По словам Кутыря, обманывать противника с каждым разом становится всё сложнее, поскольку ВСУ расширяют свои килл-зоны с 10–15 до 15–30 километров.Эксперт также отметил, что Сумы находятся на возвышенности. "Это правда. Именно за счет этого украинские БПЛА летают на 15-30 километров. Сумы на возвышенности стоят. Особенно центр города. <...> Мы это преимущество противника преодолеваем только за счет лесов и хорошей работы диверсионно-разведывательных групп", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про текущую ситуацию вокруг Украины и перспективы мирного урегулирования — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.

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