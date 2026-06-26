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Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине

Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине - 26.06.2026 Украина.ру

Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине

Москва на постоянной основе предупреждает Вашингтон об опасных последствиях военной поддержки киевского режима. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-06-26T09:37

2026-06-26T09:37

2026-06-26T10:25

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"Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи, поставок летальных вооружений и содействия передаче разведданных ВСУ хорошо известна. Мы неизменно уведомляли американцев, начиная ещё с прежней администрацией", — сказала Захарова. Она подчеркнула, что любые военные грузы для украинских властей рассматриваются Россией как законные цели для ударов, а подобные действия провоцируют непредсказуемые последствия для международной безопасности.Ранее в новостях: Захарова рассказала о роли Запада в атаках на Россию

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, мир без границ