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Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине
Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине - 26.06.2026 Украина.ру
Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине
Москва на постоянной основе предупреждает Вашингтон об опасных последствиях военной поддержки киевского режима. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-06-26T09:37
2026-06-26T09:37
2026-06-26T10:25
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"Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи, поставок летальных вооружений и содействия передаче разведданных ВСУ хорошо известна. Мы неизменно уведомляли американцев, начиная ещё с прежней администрацией", — сказала Захарова. Она подчеркнула, что любые военные грузы для украинских властей рассматриваются Россией как законные цели для ударов, а подобные действия провоцируют непредсказуемые последствия для международной безопасности.Ранее в новостях: Захарова рассказала о роли Запада в атаках на Россию
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Новости, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине
09:37 26.06.2026 (обновлено: 10:25 26.06.2026)
Москва на постоянной основе предупреждает Вашингтон об опасных последствиях военной поддержки киевского режима. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи, поставок летальных вооружений и содействия передаче разведданных ВСУ хорошо известна. Мы неизменно уведомляли американцев, начиная ещё с прежней администрацией", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что любые военные грузы для украинских властей рассматриваются Россией как законные цели для ударов, а подобные действия провоцируют непредсказуемые последствия для международной безопасности.