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ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые - 17.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые

Дроны ВСУ атаковали мирных жителей Белгородской области. Об этом 17 августа сообщил оперштаб региона.

2026-08-17T19:55

2026-08-17T19:55

2026-08-17T19:55

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🟥 В Белгородском округе в посёлке Новосадовый в результате атаки беспилотника на частный дом мужчина получил осколочные ранения ног. Бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены остекление и входная группа. 🟥 В селе Отрадное дрон ударил по частному дому. Мужчину с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу. В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна частного дома. В селе Никольское при ударе дрона повреждён кузов автомобиля. 🟥 В посёлке Красная Яруга от ударов дронов повреждены фасад частного дома и два автомобиля. 🟥 В Шебекинском округе в селе Белянка при детонации FPV-дрона посечены забор и летняя кухня на территории частного дома. 🟥 В Грайворонском округе дрон взорвался во дворе частного дома — разбиты окна и посечены две хозпостройки. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона разбит автомобиль. Второй дрон атаковал частный дом — повреждены фасад и остекление. 🟥 В селе Лаптевка Ракитянского округа вследствие атаки FPV-дрона повреждены кровля, окна частного дома и автомобиль.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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