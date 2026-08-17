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Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор
Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор - 17.08.2026 Украина.ру
Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор
Во время пожара после нападения БПЛА ВСУ на частный дом в Рыльском районе Курской области погиб мужчина и ещё один ранен в Большесолдатского районе, подорвавшись на мире. Об этом 17 августа сообщил губернатор Александр Хинштейн
2026-08-17T19:36
2026-08-17T19:36
2026-08-17T19:36
новости
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хинштейн
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бпла сегодня
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"Сегодня в селе Большое Солдатское Большесолдатского района мужчина наступил на мину. В результате взрыва у 51-летнего мужчины слепые осколочные ранения шеи и плеча", - рассказал губернатор в своём телеграм-канале.Раненому оказали первую помощь, родственники доставят его в Курскую областную больницу."Ужасная трагедия в приграничье. Сегодня в поселке Велье Рыльского района вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".Вместе с соседями мужчине удалось вытащить брата через окно, однако сам он вернулся в горящий дом и там погиб."Василию Васильевичу было 69 лет. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов. Все нелюди, причастные к гибели и ранениям наших людей, понесут свое наказание", - отметил глава области.Актуальное интервью: Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном мореБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, происшествия, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, происшествия, БПЛА сегодня, атака БПЛА
Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор
Во время пожара после нападения БПЛА ВСУ на частный дом в Рыльском районе Курской области погиб мужчина и ещё один ранен в Большесолдатского районе, подорвавшись на мире. Об этом 17 августа сообщил губернатор Александр Хинштейн
"Сегодня в селе Большое Солдатское Большесолдатского района мужчина наступил на мину. В результате взрыва у 51-летнего мужчины слепые осколочные ранения шеи и плеча", - рассказал губернатор в своём телеграм-канале.
Раненому оказали первую помощь, родственники доставят его в Курскую областную больницу.
"Ужасная трагедия в приграничье. Сегодня в поселке Велье Рыльского района вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат", - сообщил Хинштейн в своём канале на платформе "Макс".
Вместе с соседями мужчине удалось вытащить брата через окно, однако сам он вернулся в горящий дом и там погиб.
"Василию Васильевичу было 69 лет. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов. Все нелюди, причастные к гибели и ранениям наших людей, понесут свое наказание", - отметил глава области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.