https://ukraina.ru/20260625/otmashka-na-udary--zakharova-o-roli-zapada-v-atakakh-na-rossiyu-1080645104.html

"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию

"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию - 25.06.2026 Украина.ру

"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию

Применение киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов и разведданных стран НАТО. Об этом 25 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга

2026-06-25T18:10

2026-06-25T18:10

2026-06-25T18:10

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Дипломат подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала ключевых западных спонсоров киевского режима об их прямой ответственности за эскалацию конфликта."Мы исходим с того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, цели и наведения. Мы об этом говорим каждый раз. Это также невозможно без предоставления ВСУ отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Безусловно, Запад вовлечен в этом смысле по полной", — заявила Захарова.Представитель МИД напомнила, что 13 марта текущего года российская сторона передала Лондону и Парижу официальный демарш, в котором прямо указывалось на последствия использования западных вооружений для ударов вглубь российской территории.Она также добавила, что аналогичные предупреждения неоднократно направлялись Вашингтону, включая еще прежнюю администрацию. В Москве обращали внимание американской стороны на то, что передача Киеву вооружений и разведданных может повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, а любые конвои с военной продукцией рассматриваются Россией как законные военные цели."Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия и передачи разведданных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна, о ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрации. В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. И акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои как законную военную цель", — подчеркнула Захарова.Касательно недавней атаки ВСУ на Воронеж 22 июня, официальный представитель МИД рекомендовала ориентироваться исключительно на официальные данные Минобороны России, включая сведения о типах использованных западных систем вооружения, и не доверять непроверенным источникам.В Москве неоднократно подчеркивали, что страны НАТО, поставляя Украине дальнобойное оружие и разведданные, становятся непосредственными участниками конфликта. Россия оставляет за собой право на адекватные ответные меры в отношении любых угроз, исходящих от Запада, и продолжит принимать все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности и безопасности граждан.О том, какими новостями запомнился этот день, — в ежедневном обзоре Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня.

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новости, россия, запад, лондон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мид, мария захарова