https://ukraina.ru/20260625/otmashka-na-udary--zakharova-o-roli-zapada-v-atakakh-na-rossiyu-1080645104.html
"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию
"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию - 25.06.2026 Украина.ру
"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию
Применение киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов и разведданных стран НАТО. Об этом 25 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
2026-06-25T18:10
2026-06-25T18:10
2026-06-25T18:10
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Дипломат подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала ключевых западных спонсоров киевского режима об их прямой ответственности за эскалацию конфликта."Мы исходим с того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, цели и наведения. Мы об этом говорим каждый раз. Это также невозможно без предоставления ВСУ отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Безусловно, Запад вовлечен в этом смысле по полной", — заявила Захарова.Представитель МИД напомнила, что 13 марта текущего года российская сторона передала Лондону и Парижу официальный демарш, в котором прямо указывалось на последствия использования западных вооружений для ударов вглубь российской территории.Она также добавила, что аналогичные предупреждения неоднократно направлялись Вашингтону, включая еще прежнюю администрацию. В Москве обращали внимание американской стороны на то, что передача Киеву вооружений и разведданных может повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, а любые конвои с военной продукцией рассматриваются Россией как законные военные цели."Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия и передачи разведданных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна, о ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрации. В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. И акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои как законную военную цель", — подчеркнула Захарова.Касательно недавней атаки ВСУ на Воронеж 22 июня, официальный представитель МИД рекомендовала ориентироваться исключительно на официальные данные Минобороны России, включая сведения о типах использованных западных систем вооружения, и не доверять непроверенным источникам.В Москве неоднократно подчеркивали, что страны НАТО, поставляя Украине дальнобойное оружие и разведданные, становятся непосредственными участниками конфликта. Россия оставляет за собой право на адекватные ответные меры в отношении любых угроз, исходящих от Запада, и продолжит принимать все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности и безопасности граждан.О том, какими новостями запомнился этот день, — в ежедневном обзоре Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, запад, лондон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мид, мария захарова
"Отмашка на удары" — Захарова о роли Запада в атаках на Россию
Применение киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов и разведданных стран НАТО. Об этом 25 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга
Дипломат подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала ключевых западных спонсоров киевского режима об их прямой ответственности за эскалацию конфликта.
"Мы исходим с того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, Scalp, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, цели и наведения.
Мы об этом говорим каждый раз. Это также невозможно без предоставления ВСУ отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Безусловно, Запад вовлечен в этом смысле по полной", — заявила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что 13 марта текущего года российская сторона передала Лондону и Парижу официальный демарш, в котором прямо указывалось на последствия использования западных вооружений для ударов вглубь российской территории.
"По дипломатическим каналам мы публично предупреждали ключевых западных спонсоров режима Зеленского, в том числе Лондон и Париж (это был демарш в МИД России 13 марта текущего года), об их прямой ответственности за эскалацию, за затягивание боевых действий на Украине, что вкупе с прямой отмашкой на удары вглубь российской территории дальнобойными средствами поражения делало эти страны де-факто стороной конфликта", — отметила Захарова.
Она также добавила, что аналогичные предупреждения неоднократно направлялись Вашингтону, включая еще прежнюю администрацию.
В Москве обращали внимание американской стороны на то, что передача Киеву вооружений и разведданных может повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, а любые конвои с военной продукцией рассматриваются Россией как законные военные цели.
"Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия и передачи разведданных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна, о ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрации.
В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. И акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои как законную военную цель", — подчеркнула Захарова.
Касательно недавней атаки ВСУ на Воронеж 22 июня, официальный представитель МИД рекомендовала ориентироваться исключительно на официальные данные Минобороны России, включая сведения о типах использованных западных систем вооружения, и не доверять непроверенным источникам.
В Москве неоднократно подчеркивали, что страны НАТО, поставляя Украине дальнобойное оружие и разведданные, становятся непосредственными участниками конфликта.
Россия оставляет за собой право на адекватные ответные меры в отношении любых угроз, исходящих от Запада, и продолжит принимать все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности и безопасности граждан.
О том, какими новостями запомнился этот день, — в ежедневном обзоре Европираты, землетрясение в Венесуэле, "яблоки" без VK. Итоги 25 июня.